Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у поселка Бульбоака, утверждает сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанного Приднестровского Молдавского республики Олег Беляков.



"На данный момент на стрельбище у поселка Бульбоака находятся бронетранспортеры, тяжкое вооружение. Что представляет собой стрельбище Бульбоака? От города Бендеры всего 12 километров, от Григориополя 8 километров. Мнаша озабоченность вызывает такое количество вооружения и боеприпасов, а также постоянные тренировки. Представители Приднестровья в ОКК постоянно подчеркивают важность понимания и прозрачности для всех заинтересованных, включая международных наблюдателей, что мы с этим не согласны," — сообщил Беляков на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье".



Сопредседатель ОКК от ПМР также подчеркнул, что Тирасполь сегодня обеспокоен активностью молдавской стороны в процессе военной подготовки. Он напомнил, что Молдавия является страной с нейтральным статусом и не выражает агрессивных намерений по отношению к соседним странам — Украине и Румынии, однако Молдавия и Приднестровье до сих пор остаются в состоянии неурегулированных противоречий. "Мы наблюдаем проведение учений с использованием реальных боевых действий… Мы видим мобилизацию ресурсов, мобилизацию личного состава и техники, организацию тренировок с применением современного вооружения," — отметил Беляков.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворческие силы дежурят на 15 стационарных пунктах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных на важных участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была учреждена в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года.



В ее состав входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре и координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.



Приднестровье, где проживает 60% русских и украинцев, стремилось к отделению от Молдавии еще в последние годы СССР. Это было вызвано опасениями, что во время националистических выступлений Молдавия может присоединиться к Румынии. В 1992 году, после того, как попытка Кишинева решить проблему силовым путем оказалась неудачной, Приднестровье стало практически независимой от него территорией.

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