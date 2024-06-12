Молдовия и Россия сохранили прекрасные отношения и тесное сотрудничество, демонстрируя, что их дружба способна преодолеть любые трудности, заявил Илан Шор, лидер оппозиционного объединения "Победа", в своем поздравлении с Днем России, опубликованном в Telegram-канале.



"Мы всегда были и останемся братскими народами. Мы ценим огромную поддержку со стороны России, это имеет для нас огромное значение. Я убежден, что мы сможем сохранить наши прекрасные отношения и укрепить наше тесное сотрудничество. Вместе мы сможем построить будущее, наполненное миром, процветанием и взаимопониманием… Мы свидетельствовали о том, что истинная дружба и братство способны преодолеть любые испытания", — подчеркнул Шор.



По его мнению, Россия и Молдова объединены неразрывными связями общей истории, культуры и ценностей. "На протяжении долгих лет наши народы шли бок о бок, поддерживая друг друга в самые тяжелые времена. Мы, объединенные великой страной, одолели Великую Отечественную войну", — подчеркнул Шор.



Отношения между Россией и Молдовой начали ухудшаться после прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, проводящей проевропейскую политику.



Москва призывает Кишинев выслушать мнения своих граждан и не мешать развитию межгосударственных контактов и человеческих связей с Россией.



В Министерстве Иностранных Дел России призвали молдавское руководство прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. Отметили также, что Москва настроена на дружественные отношения с Молдовой и не ощущает удовольствия от использования ее Западом в антироссийских целях.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)