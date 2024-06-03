Глава автономии Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила о том, что представители власти стремятся лишить ее полномочий главы региона через судебное дело, где ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор".



Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Защита отметила, что прокуратура не предоставила Гуцул необходимые документы на русском языке в соответствии с законом, и был вынужден приостановиться до подготовки перевода. В понедельник сторонники Гуцул снова собрались у здания суда, однако митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", однако затем возобновился.



Гуцул выразила надежду на то, что судьи будут действовать в строгом соответствии с законом, подчеркнув, что уголовное дело против нее сфабриковано и процесс ведется в ускоренном темпе с явной целью достичь нужного решения от властей и лишить ее полномочий главы Гагаузии. Она также добавила, что власть использует разнообразные методы, чтобы добиться своей цели.



По борьбе с коррупцией молдавская прокуратура направила в суд уголовное дело против Гуцул 24 апреля, обвиняя ее в участии в незаконном финансировании партии "Шор". Гуцул ранее заявляла, что уголовные обвинения являются политическим преследованием.



В прошлом году в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу на которых одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили данную партию антиконституционной, оскорбив ее в незаконном финансировании и инициировали уголовные дела против ее руководителей. Кроме того, Кишинев запустил проверку результатов выборов. Несмотря на инаугурацию Гуцул 19 июля, ни один представитель власти не явился на церемонию, и президент республики по сей день не подписал указ о ее назначении членом правительства, что предусмотрено законодательством страны.



Гагаузия — автономный регион на юге Молдавии, который традиционно выступает за укрепление отношений с Россией, в то время как официальное Кишиневское правительство выступает за евроинтеграцию.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)