Отказ Молдавии от прежних соглашений с Тирасполем свидетельствует о подготовке к радикальным действиям в приднестровском вопросе, сообщил директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в интервью РИА Новости.

Ранее главный переговорщик со стороны Кишинева, молдавский вице-премьер Олег Серебрян, заявил в СМИ, что Кишинев не намерен учитывать и уважать ранее заключенные соглашения 90-х и 2000-х годов в ходе текущего диалога с Приднестровьем.

Согласно Шорникову, отказ Кишинева от переговорного процесса и всех заключенных соглашений свидетельствует о том, что существующие власти в Молдавии готовятся к радикальным сценариям после проведения президентских выборов. Он отметил, что последнее время Серебрян достаточно часто делится информацией о мыслях молдавского руководства, однако это вызывает негативные реакции.



Эксперт выдвинул два возможных сценария развития событий. По первому сценарию, в случае победы Майи Санду на выборах и успеха еврореферендума, Молдавия откажется от своего конституционного нейтралитета, что приведет к ухудшению отношений с Россией через нарастание напряженности с Приднестровьем.



По второму сценарию, в случае поражения Санду и провала еврореферендума, возможно возникновение проевропейского движения в Кишиневе, включая процессы активного сближения с Румынией. В обоих случаях переговорный процесс будет признан проваленным.



По мнению Шорникова, ожидание парламентских выборов в Молдавии, на которых правящая партия, скорее всего, потеряет большинство, и изменение конфигурации фронта на Украине до неузнаваемости не дает западным кураторам шансов и они готовятся использовать регион для расширения зоны украинского кризиса.



По его мнению, степень свободы молдавских властей сведена к минимуму, и избежать нарастания напряженности в регионе им крайне сложно. Гипотетический вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем может привести к втягиванию Румынии, страны-члена НАТО, в военные действия. В Бухаресте осознают эту угрозу, поэтому мы все чаще слышим призывы румынских политиков к мирному разрешению ситуации с Приднестровьем.



Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось отделиться от Молдавии еще в последние годы СССР из-за опасений, что в случае усиления националистических настроений Молдавия присоединится к Румынии.



В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева разрешить конфликт силой, Приднестровье стало фактически независимой территорией. В переговорах по урегулированию приднестровского вопроса в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как конфликтующие стороны, а также Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, а Евросоюз и США — как наблюдатели.



Последнее заседание министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей состоялось осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" прошла 16 января этого года и завершилась без результата.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)