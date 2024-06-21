Экономическое давление, согласно высказыванию главы МИД не признанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) — Виталия Игнатьева, сказывается на качестве жизни жителей Приднестровья.



С начала августа прошлого года Молдавия препятствует экспорту продукции заводов "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", объявив их производимые товары стратегическими и утверждая, что выпуск этих товаров нарушает безопасность страны.



С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные предприятиям Приднестровья при уплате таможенного налога.



В Приднестровье это расценили как экономическое давление и в ответ аннулировали льготный режим для молдавских фермеров, владеющих участками земли в Дубоссарском районе.



По словам Игнатьева, количество проблем возрастает пропорционально тому, как международные посредники остаются безмолвными или делают вид, что не замечают названные проблемы.



Он отметил, что такие действия Молдавии, которые ухудшают жизнь жителей Приднестровья, противоречат ранее заключенным договоренностям. Глава МИД ПМР также подчеркнул, что Тирасполь самостоятельно не в силах заставить Кишинев встать за переговорный стол, разрешить спорные вопросы и выполнять взятые на себя обязательства, поэтому роль посредников в регулировании молдо-приднестровского конфликта огромна.



"Молдавская сторона должна придерживаться заключенных соглашений, соблюдать принятые принципы. Это важно не только для протокольных решений и последних соглашений, но и для джентльменского механизма в отношении принципов свободной торговли с Европейским Союзом. Брюссель также должен проявить активность, поскольку это блокирует нормальную торговлю в Приднестровье с Евросоюзом.



Страдают поставщики сырья для Приднестровья, а также покупатели нашей продукции в Европе. Количество их довольно значительно, и это становится серьезной проблемой", — подчеркнул Игнатьев.



Приднестровье, где проживает 60% русских и украинцев, стремилось к выходу из состава Молдавии еще при последних годах СССР. Это было вызвано опасениями, что в связи с националистическими движениями Молдавия может присоединиться к Румынии.



В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить конфликт с применением силы, Приднестровье фактически стало независимой от него территорией.

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