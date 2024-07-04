Избирательная комиссия Молдавии обратилась в суд с просьбой о запрете оппозиционной партии "Шанс" (часть политического союза "Победа") участвовать в ближайших президентских выборах и референдуме о присоединении к ЕС, заявил в заявлении заместитель председателя комиссии Павел Постика.
Президент Молдавии Майя Санду объявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту провести референдум, чтобы жители могли высказать свое мнение о вступлении страны в Европейский союз.
Референдум состоится в тот же день, что и выборы президента - 20 октября.
Как утверждает Постика, проверка деятельности партии "Шанс" в прошлом году во время предвыборной кампании перед местными выборами выявила нарушения.
Партия не сотрудничала с ЦИК и не предоставила запрашиваемые документы. Из-за этого комиссия обратилась в суд, считая, что "Шанс" не должен участвовать в президентских выборах и референдуме по вопросу евроинтеграции.
Он подчеркнул, что суд города Бельцы в данный момент рассматривает запрос на ограничение деятельности партии "Шанс".
Оппозиция считает шаги ЦИК попыткой оказывать политическое давление.
Со своей стороны, избирательная комиссия утверждает, что эти меры необходимы для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса.
В прошлом году на втором туре выборов президента всех кандидатов от партии "Шанс" были исключены из гонки.
На митинге в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Кишиневе лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу был задержан полицией.
По информации из генеральной инспекции полиции МВД республики, в отношении Лунгу начата предварительная проверка по обвинению в хулиганстве.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии устраивает митинги, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Участники протестов обвиняют власть в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергетике, а также в давлении на оппозицию.
В результате действий властей партия "Шор" и представители других оппозиционных образований, включая партию социалистов, партию "Возрождение" и "Шанс", были запрещены. Сторонников этих партий регулярно обыскивают и задерживают.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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