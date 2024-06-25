Совет по инвестициям Молдавии отозвал разрешение на передачу компании, владеющей оппозиционными русскоязычными телеканалами Orhei TV и TV6, сообщили на молдавском портале NewsMaker через Telegram-канал.
По информации портала, "Совет по стимулированию инвестиционных проектов стратегического значения аннулировал документы, разрешающие деятельность компании Media Resurse (владеющей телеканалами Orhei TV и TV6 — прим.)."
В течение 2023 года в Молдавии были закрыты без участия суда 13 телеканалов и множество веб-сайтов.
Решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В ходе прошлого декабря КЧС отменила режим чрезвычайной ситуации в стране, но решения о закрытии средств массовой информации остались в силе.
Среди запрещенных СМИ в частности оказались сайты радиостанции Sputnik, газет "Комсомольская правда", ТАСС, "Аргументы и факты", "Интерфакс", "Московский комсомолец", "Российская газета", агентства "Регнум", "Лента.ру", "Правда.ру". Кроме того, в списках запрещенных оказались сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Также были приостановлены лицензии на деятельность оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, под предлогом неправомерного освещения информации о событиях в стране и на Украине, объяснив это рискованным распространением дезинформации.
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Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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