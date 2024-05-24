Гибель президента Ирана и сопровождающих его лиц не останется без последствий для Ближнего Востока, есть риски, что трагедия может еще сильнее накалить и без того сложную ситуацию на всём региональном треке, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.