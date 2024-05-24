НАТО втягивает утратившую политическую самостоятельность Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран Содружества.
Полянский: смерть Раиси может обострить ситуацию на Ближнем Востоке
Гибель президента Ирана и сопровождающих его лиц не останется без последствий для Ближнего Востока, есть риски, что трагедия может еще сильнее накалить и без того сложную ситуацию на всём региональном треке, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Politico: США готовят своего человека на пост советника сил Палестины
Американцы хотят сохранить влияние на архитектуру будущего устройства взаимоотношений между Израилем и Палестиной после завершения горячей фазы конфликта в секторе Газа. По данным Politico, власти Соединенных штатов рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения эскалации на Ближнем Востоке.
РБК: самокатчиков хотят штрафовать за телефоны в руках
Проект нормативного акта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности хотят дополнить взысканием в 30 тыс. руб. в качестве наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free, сообщает РБК со ссылкой на источнике в Совете Федерации.
В России подешевел на 35% iPhone 15 Plus
В России iPhone 15 Plus с 6,7-дюймовым экраном подешевел на 35%, по информации от портала Hi-Tech Mail.ru. Изначально, осенью 2023 года, этот смартфон продавался по цене от 140 тыс. руб., но к маю его стоимость снизилась до 90 тыс. руб., а в некоторых магазинах — еще дешевле.