Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.05.2024 : 90,2486
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.05.2024 : 97,8788
  1. Главная
  2. Мир
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:01

Бортников: НАТО хочет втянуть Молдавию в войну с Россией и Белоруссией

НАТО втягивает утратившую политическую самостоятельность Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран Содружества.

Мир

Полянский: смерть Раиси может обострить ситуацию на Ближнем Востоке

Полянский: смерть Раиси может обострить ситуацию на Ближнем Востоке

Гибель президента Ирана и сопровождающих его лиц не останется без последствий для Ближнего Востока, есть риски, что трагедия может еще сильнее накалить и без того сложную ситуацию на всём региональном треке, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Читать полностью
Politico: США готовят своего человека на пост советника сил Палестины

Politico: США готовят своего человека на пост советника сил Палестины

Американцы хотят сохранить влияние на архитектуру будущего устройства взаимоотношений между Израилем и Палестиной после завершения горячей фазы конфликта в секторе Газа. По данным Politico, власти Соединенных штатов рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения эскалации на Ближнем Востоке.

Читать полностью

Общество

РБК: самокатчиков хотят штрафовать за телефоны в руках

РБК: самокатчиков хотят штрафовать за телефоны в руках

Проект нормативного акта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности хотят дополнить взысканием в 30 тыс. руб. в качестве наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free, сообщает РБК со ссылкой на источнике в Совете Федерации.

Читать полностью
В России подешевел на 35% iPhone 15 Plus

В России подешевел на 35% iPhone 15 Plus

В России iPhone 15 Plus с 6,7-дюймовым экраном подешевел на 35%, по информации от портала Hi-Tech Mail.ru. Изначально, осенью 2023 года, этот смартфон продавался по цене от 140 тыс. руб., но к маю его стоимость снизилась до 90 тыс. руб., а в некоторых магазинах — еще дешевле.

Читать полностью

Новости