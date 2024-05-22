В результате недавнего исследования, проведенного Институтом маркетинга и социологических исследований (IMAS) в Молдавии, более двух третей населения считают, что при текущем правительстве произошел увеличение эмиграции из страны.

Жители Молдавии были опрошены о том, как сильно увеличилась или уменьшилась миграция, бедность и коррупция во время управления партии "Действие и солидарность" (ПДС). По результатам опроса, 69% респондентов отметили увеличение миграции, 50% указали на рост бедности, а 43% — на увеличение коррупции при нынешнем правительстве.

Только 7% опрошенных считают, что миграция снизилась, 18% считают, что бедность уменьшилась, а 21% полагают, что коррупция уменьшилась. Есть также те, кто утверждает, что ситуация осталась неизменной: 18%, 29% и 27% соответственно. 6%, 3% и 9% респондентов не выразили определенного мнения.

Опрос проводился с 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны и привлек 1088 человек. Максимальная погрешность составила 3%.

Молдавия в течение нескольких лет сталкивается с экономическим кризисом. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а в 2023 году снизилась до 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ увеличились в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — в четыре раза.

Рост цен на энергоресурсы привел к увеличению долгов за коммунальные услуги у населения. Этот процесс, а также увеличение инфляции, стали причиной массовых протестов против правительства.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)