Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологи на раскопках древнего кладбища
Археологи на раскопках древнего кладбища
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:07

Молчание камня длиной в 5000 лет: почему открытие в Курдистане заставило учёных пересмотреть историю Востока

Археологи раскрыли следы влияния Урука на регион Загроса — исследование Университета Коимбры

Команда археологов из Университета Коимбры (Португалия) сделала потрясающее открытие в Курдистане, в археологическом комплексе Кани-Шайе, расположенном у подножия гор Загрос. Это открытие, которое датируется урукским периодом (около 3300-3100 гг. до н. э.), представляет собой монументальное сооружение, которое значительно меняет наши представления о развитии раннего городского и политического устройства на Ближнем Востоке.

Исключительные находки и их значение

На вершине искусственного холма (телля) был обнаружен монументальный здание, которое, по мнению археологов, служило официальным или религиозным центром. Это открытие подтверждает, что культурное и политическое влияние Урука - первого мегаполиса на юге Месопотамии, распространялось гораздо дальше, чем считалось ранее. Урук был не только центром торговли и культуры, но и важным политическим игроком.

Особенно важными являются две исключительные находки, найденные внутри здания:

  1. Фрагмент золотой подвески, который указывает на наличие в регионе доступа к драгоценным металлам и может свидетельствовать о присутствии элиты.

  2. Цилиндрическая печать урукского типа, связанная с административной деятельностью и бюрократическими функциями — она подтверждает наличие организованной власти и централизованного управления.

Кроме того, были найдены декоративные конусы для отделки стен - архитектурные элементы, типичные для монументальных сооружений Урука, и часто встречаются в храмовых и общественных комплексах. Эти находки позволяют сделать вывод, что Кани-Шайе могло быть общественным или церемониальным центром, возможно, имеющим религиозное или административное значение.

"Если монументальный характер здания подтвердится, это может значительно изменить представление о взаимоотношениях между Уруком и периферийными регионами", — отмечают исследователи. "Эти объекты, как Кани-Шайе, не были маргинальными, а являлись важными звеньями в цепи взаимодействия между различными культурами и цивилизациями".

Урук и его культурное влияние

Урукский период стал ключевым моментом в истории человечества, так как именно в это время появились первые города, а также письменность (прото-клинопись) и организованные религиозные институты. Развитие централизации администрации также стало одной из важнейших черт этого периода.

Находки в Кани-Шайе дают уникальные данные о том, как идеологии управления, архитектурные стили и художественные формы из Месопотамии распространились на соседние горные территории. Присутствие урукских цилиндрических печатей и декоративных мотивов указывает на общую культурную идентичность, которая простиралась за географические пределы Месопотамии и свидетельствует о тесных культурных и торговых связях.

Многослойность истории

Канатные раскопки также показали более поздние слои поселения, относящиеся к эллинистическому и парфянскому периодам (247 г. до н. э. — 224 г. н. э.), а также неоассирийскому периоду (около 911-609 гг. до н. э.). Эти находки подтверждают, что Кани-Шайе продолжал играть стратегическую роль на протяжении тысячелетий.

Особенно примечателен факт обнаружения ещё одной цилиндрической печати из неоассирийского времени, что свидетельствует о продолжении важности этого региона в рамках ассирийской империи.

Таким образом, Кани-Шайе не только продолжал быть важным стратегическим центром, но и служил перекрёстком между Месопотамией и Загросом, где встречались разные народы и культуры, обменивались товарами и идеями. Это место, как и сам регион, играло ключевую роль в истории древних цивилизаций.

Сравнение культур и цивилизаций

Этап Основные события Влияние на цивилизацию
Урукский период Появление первых городов, письменности, централизованной власти Основание основных принципов городской жизни и административного управления
Эллинистический и парфянский период Расширение территории и усиление влияния эллинистических и парфянских империй Продолжение культурных и политических взаимодействий
Неоассирийский период Расширение ассирийской империи и укрепление административной власти Развитие торговли и региональных связей

Плюсы и минусы открытия в Кани-Шайе

Параметр Плюсы Минусы
Научное значение Углублённое понимание раннего развития урбанизма и государства Неопределённость в окончательной интерпретации ряда находок
Историческая значимость Дополняет представление о политической и культурной динамике региона Требуются дополнительные исследования для точной датировки и функций объектов
Культурное влияние Расширяет знания о распространении и влиянии Урука на соседние регионы Могут возникнуть трудности с восстановлением исторического контекста

Мифы и правда

  1. Миф: Урук был единственным источником цивилизации в Месопотамии.
    Правда: хотя Урук был ключевым центром, другие города и регионы также играли важную роль в развитии ранней цивилизации.

  2. Миф: все археологические находки в Месопотамии связаны с Уруком.
    Правда: археологи обнаружили значительные следы других культур и цивилизаций, таких как Аккад и Сумер.

  3. Миф: места как Кани-Шайе были периферийными и малозначимыми.
    Правда: это место играло важную роль в обмене идеями и товаром между Месопотамией и соседними культурами, как и другие центры в Загросе.

Три интересных факта

  1. Урук был первым мегаполисом в истории человечества с населением, возможно, превышающим 100 000 человек.

  2. Цилиндрические печати использовались в Уруке не только для документооборота, но и как средство подтверждения власти.

  3. В Уруке были найдены первые письменные документы, что сыграло ключевую роль в развитии цивилизации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Египетские историки сообщили, что строители пирамид не были рабами сегодня в 0:38
Пирамиды всё ещё шепчут: учёные нашли в Гизе скрытую комнату, о которой молчали веками

Почему пирамиды до сих пор остаются неразгаданной тайной человечества? Учёные и сегодня спорят, кто и как смог возвести эти колоссы без современных технологий.

Читать полностью » Окаменелости древних акул с отпечатками кожи сохранились в пещерах благодаря стабильной температуре вчера в 23:12
325 млн лет под землёй: почему акулы каменноугольного периода сохранились лучше, чем любые другие

В глубинах американских пещер обнаружены окаменелости древних акул возрастом 325 миллионов лет. Как им удалось так хорошо сохраниться?

Читать полностью » Искусственное освещение ослабляет связь между фазами Луны и менструальными циклами вчера в 23:09
Полнолуние крадёт ваш сон: искусственное освещение сокращает отдых на 20–90 минут — вот почему

Учёные обнаружили, как искусственное освещение разрушает древнюю связь между лунными циклами и нашими биологическими часами. Что мы теряем?

Читать полностью » Коэльо: атмосферные микробы Земли производят пигменты для защиты от ультрафиолетового излучения вчера в 22:58
Жёлтые, оранжевые, розовые: спектры микробов из атмосферы станут картой для поиска внеземной жизни

Учёные обнаружили, что цвет микробов, обитающих в земной атмосфере, может помочь в поиске жизни на других планетах. Как микроскопические организмы становятся космическими ориентирами?

Читать полностью » Сайзмор: жидкая вода на Марсе может поддерживать жизнь микроорганизмов в подповерхностных каналах вчера в 22:54
Марс раскрывает карты: под ледяным покровом сеть каналов с жидкой водой, пригодной для бактерий

Учёные обнаружили, что под поверхностью Марса могут существовать сети жидкой воды. Могут ли эти микроскопические каналы поддерживать жизнь?

Читать полностью » Телескоп Джеймса Уэбба выявил ацетальдегид и уксусную кислоту во льдах протопланетной системы в галактике вчера в 21:41
Строительные блоки жизни обнаружены в суровых условиях: что это значит для Вселенной

Учёные впервые обнаружили сложные органические молекулы вокруг звезды в другой галактике. Что это говорит о распространённости строительных блоков жизни во Вселенной?

Читать полностью » ЛаРокко: мицелиальные мемристоры грибов сохраняют электрические состояния без питания вчера в 21:38
Грибные компьютеры ближе, чем кажется: 90% точности от мицелия меняет правила игры

Учёные создали работающие компьютерные компоненты из грибного мицелия. Как обычные грибы могут изменить будущее вычислительной техники?

Читать полностью » Запах страха в поте человека вызывает у собак учащение сердцебиения и агрессию вчера в 20:26
Если бы собаки играли в покер с людьми, страх был бы их козырем: вот как они его улавливают

Учёные выяснили, что собаки могут улавливать запах человеческого страха. Как это меняет их поведение и что стоит за этой удивительной способностью?

Читать полностью »

Новости
Еда
Классический кекс с изюмом выпекается в духовке при 180 градусах до готовности шпажки
Садоводство
Слой мульчи толщиной 5–10 см помогает космосу пережить зиму без потерь
Красота и здоровье
Белок предотвращает потерю мышечной массы и поддерживает иммунитет — Ирина Власова
Авто и мото
Дизайнер Mazda: упрощение логотипа не помогло улучшить брендовый имидж
Авто и мото
BMW запатентовала систему для сна во время зарядки электромобиля
Питомцы
Ветеринары советуют расчёсывать кошек окраса золотая шиншилла не реже трёх раз в неделю
Дом
Специалисты объяснили, как безопасно восстановить цвет белой одежды с помощью аспирина
Туризм
Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet