Действующая власть в Молдавии, принадлежащая партии президента "Действие и солидарность" (ПДС), готовится осуществить подтасовку результатов предстоящих выборов президента страны и парламента, сообщил политический аналитик Корнелиу Чуря журналистам в Кишиневе.



Президент Молдавии Майя Санду объявила 24 декабря о своем намерении участвовать в выборах на второй срок, а также выступила с предложением к парламенту провести референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение относительно присоединения республики к Европейскому союзу. Референдум состоится в один день с выборами президента 20 октября.



Парламентские выборы запланированы на 2025 год, но точная дата пока не установлена.



"Мы видим, что действующая партия намерена использовать хитрости для подтасовки выборов президента, а затем и парламента. Представители ПДС внедряют сомнительные методы, включая голосование по почте. Мы наблюдаем, что оппозиция подвергается серьезному давлению, запрещают партии, арестовывают критиков ПДС и президента Санду. Эти и другие признаки свидетельствуют о том, что существующая власть использует различные ухищрения, чтобы победить любой ценой на выборах", — отметил Чуря.



Политический аналитик подчеркнул, что манипуляции на выборах могут принести партии у власти как минимум дополнительные 10% голосов, при этом западные партнеры президента Санду и ПДС скорее всего закроют глаза на нарушения в молдавской элите.



"Ясно, что партия у власти уже приняла решение использовать любые средства для достижения победы. Трудно сказать, сколько голосов принесет Санду и ПДС подтасовка результатов. Вероятно, не менее 10%. И это действительно значительное число голосов. Мне кажется, что Запад будет игнорировать это. В последнее время Запад стал опытным в манипуляции и фальсификации выборов. Видимо, проверенные технологии из других стран, включая США, Румынию, будут использованы и в Молдавии", — считает Чуря.



С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит протестные акции против власти, требуя отставки правительства и президента Санду, которая является неофициальным лидером ПДС.



Участники протестов обвиняют чиновников страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергетике, а также в давлении на оппозицию.



В результате действий власти оппозиционная партия "Шор" была запрещена, представители других оппозиционных политических формирований, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно подвергаются обыскам и задержаниям их приверженцев.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)