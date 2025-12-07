Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маранта
Маранта
© flickr.com by Cliff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 15:58

Моя маранта начала скручиваться — я увеличила влажность, и теперь она снова здоровая

Маранта требует яркого рассеянного света и высокой влажности для роста — садовод

Маранта — многолетнее травянистое растение с красивыми и яркими узорчатыми листьями, которое завоевало популярность благодаря своей декоративности и необычным способностям адаптироваться к условиям домашнего выращивания. Это растение привлекает внимание цветоводов, не только своей привлекательной листвой, но и удивительными движениями её листьев.Об этом сообщает "Сад и огород".

Маранта получила своё название в честь венецианского медика Барталомео Маранты. Наряду с этим, она известна и своим народным прозвищем — "10 заповедей". Это имя связано с пятнами, которые украшает один из видов растения, особенно популярный в Великобритании.

Маранта родом из болотистых и влажных лесов Центральной и Южной Америки. Особенность её листвы заключается в том, что при благоприятных условиях листья растения располагаются горизонтально, а при изменении условий (например, недостатке света) они поднимаются вверх, как бы молясь. Это поведение добавляет растению не только экзотичности, но и делает его особенно интересным для наблюдения.

Условия выращивания маранты

Свет

Маранта — растение, требующее яркого рассеянного света или полутени. Она не выносит прямых солнечных лучей, так как они могут привести к ожогам на листьях. В то же время, при недостатке света, листья маранты теряют насыщенность окраски, что влияет на её декоративность. Маранта способна адаптироваться к некоторому затенению, однако для максимального сохранения её красоты и цвета важно обеспечить правильное освещение. В зимнее время можно использовать дополнительные источники света, чтобы компенсировать дефицит солнечных лучей.

Температура

Маранта — теплолюбивое растение, которое предпочитает температурный режим от +22 до +24 °C летом. Зимой оптимальная температура для неё - от +18 до +20 °C. Это растение не переносит резких перепадов температур и сквозняков, поэтому важно расположить его в таком месте, где температура стабильна и не подвержена внезапным изменениям. Также следует избегать близости к отопительным приборам, так как сухой горячий воздух может привести к сухости и увяданию листьев.

Полив

Маранта нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно в тёплый период года. Поливать её следует мягкой, тёплой водой, избегая попадания холодной воды на листья. В осенне-зимний период полив можно немного сократить, но не допускать пересыхания верхнего слоя почвы, так как это может привести к стрессу для растения. Переувлажнение тоже не стоит допускать, так как оно может вызвать загнивание корней. Поэтому важно найти баланс и регулярно проверять влажность почвы.

Влажность воздуха

Для нормального роста маранта требует высокой влажности воздуха. Это особенно актуально зимой, когда в помещениях с отоплением воздух становится слишком сухим. Регулярное опрыскивание растения, а также использование увлажнителей или размещение на поддоне с влажной галькой или мхом поможет создать для маранты комфортные условия. Маранта также чувствительна к сухому воздуху, что может привести к её увяданию.

Уход за марантой

Проблемы с листьями и их решение

Чтобы маранта сохраняла свою декоративность, необходимо регулярно опрыскивать её, особенно зимой. Устройство под душем для промывания листьев поможет избавиться от пыли и загрязнений, способствующих ухудшению внешнего вида растения. Также важно поддерживать оптимальные условия для роста, учитывая влажность, температуру и свет.

Пересаживать маранту нужно каждые два года, и лучше делать это весной, когда растение активно растёт. Для пересадки следует выбирать слабокислую почву с добавлением дренажа, что обеспечит хорошее поступление воздуха к корням и предотвратит застой воды. Также важно поддерживать регулярное питание маранты, подкармливая её весной и летом один раз в две недели. Использование органических и минеральных удобрений способствует здоровому росту и яркому окрасу листьев.

Размножение маранты

Маранта легко размножается, что делает её доступной для даже начинающих цветоводов. Размножение можно провести двумя способами: делением куста или черенками. Для размножения черенками их нужно поместить в воду или влажный субстрат, где они укореняются за 5-6 недель. Укоренение происходит быстрее при температуре около +20 °C и высокой влажности воздуха, что способствует хорошему развитию корней.

Частые проблемы и их решения

Желтеющие и сохнущие листья

Если маранта начинает терять листья, желтея и сохнущими, это чаще всего связано с нехваткой влаги или низкой влажностью воздуха. В таких случаях необходимо увеличить частоту полива и регулярно опрыскивать листья. Увлажнение воздуха поможет восстановить нормальное состояние растения.

Скрученные и опавшие листья

Скручивание или опадение листьев может быть вызвано чрезмерно сухим воздухом или заражением паутинным клещом. Для борьбы с этим вредителем рекомендуется использование специальных препаратов, а также повышение влажности в помещении.

Загнивание корней

Загнивание стеблей и листьев маранты обычно происходит при чрезмерном увлажнении и недостаточной температуре. Для устранения этой проблемы важно контролировать режим полива и избежать переувлажнения. Использование дренажных отверстий в горшке поможет избежать застойной воды в корнях.

Преимущества и минусы ухода за марантой

Преимущества:

  1. Маранта не требует сложного ухода, подходит для начинающих цветоводов.

  2. Прекрасно украшает интерьер своей декоративной листвой.

  3. Легко размножается и быстро укореняется.

  4. При должном уходе маранта радует своей декоративностью долгие годы.

Минусы:

  1. Требует высокой влажности воздуха, что может быть проблемой в сухих помещениях.

  2. Может страдать от сухого воздуха, что приводит к скручиванию и опадению листьев.

  3. Чувствительна к переувлажнению, что может привести к загниванию корней.

Советы по уходу за марантой

  1. Регулярно опрыскивайте листья и поддерживайте высокую влажность.

  2. Размещайте растение в местах с ярким рассеянным светом, избегая прямых солнечных лучей.

  3. Пересаживайте маранту каждые два года весной, используя слабокислую почву с дренажем.

  4. Подкармливайте растение органическими и минеральными удобрениями весной и летом.

  5. Обращайте внимание на влажность почвы и избегайте переувлажнения.

Популярные вопросы о маранте

1. Почему листья маранты желтеют?
Это может быть связано с нехваткой влаги и низкой влажностью воздуха. Увлажнение и увеличение поливов помогут восстановить здоровье растения.

2. Как размножить маранту?
Маранта размножается черенками, которые можно укоренять в воде или влажном субстрате при температуре около +20 °C.

3. Как часто пересаживать маранту?
Маранту следует пересаживать каждые два года весной, чтобы обновить почву и обеспечить растению достаточное пространство для роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для снижения влажности в погребе используйте соль и негашеную известь — садоводы вчера в 19:03
Начала проветривать погреб по новой системе — и овощи остались в идеальном состоянии: зачем это нужно

Как сохранить овощи в погребе зимой? Узнайте, как контролировать температуру, влажность и вентиляцию, чтобы ваши корнеплоды оставались свежими и не подвергались порче в холодное время года.

Читать полностью » Фиалка снижает эмоциональное напряжение и укрепляет атмосферу дома — Сад и огород вчера в 15:20
Развела у себя несколько фиалок — жаль, раньше не знала: они влияют на настроение сильнее, чем кажется

Комнатные растения способны менять атмосферу дома и влиять на настроение. Узнайте, как популярные цветы поддерживают гармонию, здоровье и благополучие.

Читать полностью » Контроль температуры воды важен для успешного укоренения черенков — садоводы вчера в 13:40
Беру эти вещества — и спасаю черенки от почернения: секреты укоренения, которые работают

Почему черенки чернеют и как это предотвратить? Узнайте, какие методы и правильная обработка срезов помогут увеличить приживаемость черенков и избежать гниения.

Читать полностью » Спирея создаёт пышный декоративный бордюр на уличной стороне забора вчера в 9:19
Поставила спирею у ограды — и всё преобразилось: дешево, быстро и выглядит как в дорогом саду

Три неприхотливых кустарника способны преобразить обычный забор и сделать участок ухоженным. Разбираемся, какие растения выбрать, чтобы получить выразительную и долговечную зелёную границу.

Читать полностью » Метод конвейера позволяет получать свежую зелень каждый день — садоводы вчера в 7:30
Делаю так, чтобы на подоконнике всегда была свежая зелень: простой способ, который работает

Хотите получать свежую зелень круглый год? Узнайте, как вырастить кресс-салат, рукколу и другие растения быстро и без лишних усилий с помощью простых методов и доступных ингредиентов.

Читать полностью » Опавшие листья каштана изменяют состав почвы и мешают росту растений вчера в 3:19
Посадила каштан возле огорода — больше так не делаю: тень погубила половину посадок

Даже привычные растения могут нанести вред дачному участку. Разбираем скрытые риски жимолости, лопуха и каштана и объясняем, как их контролировать.

Читать полностью » Сахар стимулирует рост и цветение комнатных растений — цветоводы вчера в 1:26
Беру сахар и янтарную кислоту — и заставляю растения цвести: как простые ингредиенты решают все проблемы

Не знаете, как заставить комнатные растения цвести? Узнайте, как простые и дешевые ингредиенты могут превратить ваши растения в цветущие шедевры. Подробная инструкция для эффективной подкормки.

Читать полностью » Ароматный раствор усиливает защитное действие мяты от грызунов — Сад и огород 05.12.2025 в 21:18
Посадила перечную мяту — и крысы исчезли за пару дней: жаль, раньше не знала этого приёма

Перечная мята может стать незаметным, но мощным союзником в борьбе с крысами: она украшает участок, безопасна и создаёт ароматный барьер, который не любят грызуны.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кальций, магний и омега-3 важны для укрепления костей и нервной системы женщин — Меланя Маилян
Туризм
Партенит — курорт для семейного отдыха с детьми и для любителей природы
Еда
Кокосовая стружка придаёт шоколадному печенью хруст и тропический аромат — повара
Дом
Метод с содой и перекисью водорода не подходит для антипригарных покрытий — клинеры
Питомцы
Постепенный переход корма предотвращает расстройство желудка у щенков — ветеринары
Спорт и фитнес
Быстрая ходьба снижает объем талии у пожилых — Aufeminin
Наука
Марсианские часы идут быстрее земных на 477 мкс — The Astronomical Journal
Еда
Шампанское можно преобразить с помощью простых добавок — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet