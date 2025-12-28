Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя подкормка малины
© Мария Круглова is licensed under public domain
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:16

Мои зимние заботы в саду: проверка урожая, защита деревьев и подготовка к новому сезону

Защита деревьев от снега и морозов предотвратит повреждения зимой — Antonovsad

Декабрь в саду — время для подготовки и ухода, несмотря на зимние холода. Для дачников это не "мертвый сезон", а месяц, когда важно заботиться о урожае, растениях и подготовке к следующему сезону. Об этом сообщают эксперты по садоводству и огородничеству.

Подготовка к будущему сезону: благоприятные дни для посевов

В декабре внимание садоводов сосредоточено на подготовке к следующему сезону. Многие уже начинают планировать посевы и закупку семян. Лунный календарь может стать полезным помощником в выборе подходящих дней для посевов, особенно если речь идет о зимних теплицах или домашних подоконниках.

В декабре 2025 года для посевов по лунному календарю рекомендованы следующие даты:

  1. Для овощей и зелени: 3, 6, 16, 25, 26 и 30 декабря.

  2. Для цветочных культур: 6 и 16 декабря.

  3. Для сидератов: 6, 16 и 30 декабря.

В отапливаемых теплицах и на подоконниках с успехом можно выращивать зелень, пряные травы и даже лук на перо. Некоторые опытные дачники идут еще дальше и выращивают арбузы, прививая их на лагенарию. В Подмосковье в начале месяца с устойчивыми минусовыми температурами можно попробовать подзимние посевы цветов на подготовленные грядки. Главное — не спешить, чтобы семена не начали прорастать до оттепели.

Зимние заботы: хранение урожая и уход за растениями

Декабрь — время забот и о хранении урожая. Огородники тщательно проверяют состояние хранилищ, контролируя температуру и влажность в погребах. Идеальная температура для хранения овощей — около +1…+3°C, а влажность должна составлять 85-90%. Важно регулярно проверять урожай, удалять гниющие плоды и следить за уровнем влажности. В случае сухого воздуха можно поставить ящик с влажным песком, а при избыточной сырости — использовать емкость с негашеной известью.

Кроме того, для удобрения почвы можно заготовить несколько "домашних" материалов, таких как подсушенная картофельная кожура, яичная скорлупа, чайная заварка и кофейная гуща. Эти простые и экологичные средства помогут обогатить почву и улучшить ее структуру.

Также декабрь — время для самостоятельной заготовки семян поздних культур. Например, баклажаны лучше собирать в биологически зрелом состоянии, когда плоды становятся темно-коричневыми и не имеют признаков гнили. С покупкой семян нового урожая лучше подождать, так как у однолетних культур всхожесть падает довольно быстро. У многолетников же она может сохраняться до 5-6 лет.

Зимняя защита сада: снег и морозы

Зима в саду — это не только морозы и метели, но и необходимость защитить растения от экстремальных условий. Снег в саду служит как утеплитель, но также может быть опасен, если его слишком много. Особенно важна защита деревьев от снеголомов. Для этого регулярно стряхивают снег с веток, особенно у молодых деревьев, таких как яблоня, груша, облепиха и хвойные. Ветви этих растений нужно связывать с основным стволом, чтобы предотвратить их поломку.

Чтобы избежать выпревания косточковых растений под толстым слоем сырого снега, важно после снегопадов аккуратно утрамбовывать приствольные круги, создавая воздушную прослойку. Это обеспечит защиту корней от избыточной влаги и предотвратит возникновение болезней.

Кроме того, важно позаботиться о защите сада от грызунов. Наиболее эффективным методом является раскладка приманок вдоль стен и плинтусов в погребах и подвалах, а также использование специальных средств для отпугивания вредителей.

Декабрь — это время, когда садоводам нужно позаботиться не только о сохранности урожая, но и о подготовке к новому сезону. Работы в саду и огороде продолжаются, несмотря на морозы и снежные осадки, и правильный уход обеспечит отличные результаты в следующем году.

