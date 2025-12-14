Мой новый способ борьбы с тревогой — физическая активность, и вот почему

Когда внутреннее напряжение становится невыносимым, рука сама тянется к шоколадке или к экрану смартфона в поисках временного отвлечения. Мы пытаемся задушить этот внутренний шторм, успокоить его изнутри, но часто безуспешно. Именно так описывается наше поведение, когда стресс накатывает волной, стремясь дать нам сигнал о действии, сообщает издание ТУТ НОВОСТИ.

Биологический ответ на стресс

Когда мы переживаем стресс, наше тело выделяет гормоны — кортизол и адреналин, которые готовят нас к борьбе или бегству. Сердечный ритм ускоряется, мышцы напрягаются, но что происходит дальше? Мы остаёмся сидеть на месте, продолжаем "заедать" стресс или скроллить ленты социальных сетей, оставляя эту энергию нерастраченной и запертой внутри. Это ведёт к чувству разбитости, тревоги и ещё большему напряжению.

"Сидячее "заедание" или прокрутка ленты оставляют энергию невостребованной, что приводит к ощущению внутреннего беспокойства", — поясняет психолог Михаил Зайцев.

Роль физической активности

Как только мы начинаем двигаться, даже если это просто быстрая прогулка на свежем воздухе, уровень стресса начинает снижаться. Это не значит, что проблема исчезла, но тело получает возможность среагировать на выброс энергии. В результате гормоны стресса начинают метаболизироваться, и это даёт организму "целевое применение".

"Тело получило свой шанс среагировать, и уровень внутреннего давления падает", — говорит психолог Михаил Зайцев.

Древняя программа, записанная в ДНК

После 20 минут быстрой ходьбы или любой другой физической активности ваше тело начинает ощущать облегчение. Простой метафорой это можно объяснить так: представьте, что стресс — это яркий, едкий краситель, попавший в стакан воды. Сидение на месте только размешивает этот краситель, делая его частью вас. Но как только вы начинаете двигаться, процесс становится похож на переливание воды в реку, где краситель растворяется и уносится течением.

Сравнение способов справляться с тревогой

Медитация и расслабление

• Снимают эмоциональное напряжение.

• Помогают сосредоточиться на дыхании и отвлечься от проблемы.

• Могут быть полезны в длительной перспективе для психического здоровья. Физическая активность

• Быстро снижает уровень стресса, мобилизует энергию.

• Работает с гормонами стресса, помогая организму справиться с накопившимся напряжением.

• Улучшает настроение и улучшает общее самочувствие.

Таким образом, физическая активность не только помогает справиться с тревогой, но и способствует общему укреплению организма, делая его более устойчивым к стрессу.

Плюсы и минусы различных подходов

Плюсы физической активности:

Снижение уровня гормонов стресса. Улучшение физического здоровья и выносливости. Быстрое снятие напряжения и улучшение настроения.

Минусы:

Требует времени и усилий. Возможно, не подходит в экстренных ситуациях. Может потребоваться поддержка для начала.

Плюсы медитации:

Снимает эмоциональное напряжение и помогает восстановить внутреннее равновесие. Успокаивает ум и помогает в длительной перспективе.

Минусы:

Медитация может требовать долгосрочной практики для заметного эффекта. Не всегда эффективна для людей, предпочитающих более активные способы справляться с проблемами.

Советы шаг за шагом

В момент стресса, прежде чем прибегать к отвлечению в виде пищи или соцсетей, попробуйте встать и пройтись. Если позволяет время, уделите хотя бы 20 минут быстрой ходьбе на свежем воздухе. Прокачайте крупные группы мышц — даже интенсивная уборка или работа с тяжёлой грушей поможет.

Популярные вопросы о стрессе и физической активности