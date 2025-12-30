Мой картофель больше не гниет в хранилище: важные правила, которые я теперь соблюдаю

Картофель — одна из самых неприхотливых культур, однако даже он может неприятно удивить, если при разрезе клубень оказывается почерневшим, рыхлым или сухим внутри.

Внешне картофель может выглядеть вполне здоровым, но внутри его уже поражают грибки, бактерии или последствия неблагоприятной погоды. Важно разобраться в причинах такого гниения и принять меры, чтобы избежать потерь урожая. Об этом сообщает Огород.ru.

Почему картофель гниёт изнутри: причины и особенности

Картофель является культурой, которую многие считают благодарной. Однако, несмотря на минимальный уход, многое зависит от погодных условий, качества почвы и фитосанитарного состояния участка. Болезни и вредители легко "переезжают" с соседних участков, а споры грибков и бактерии могут переживать зиму в растительных остатках или хранилищах.

Гниение картофеля может начинаться как снаружи, так и изнутри, причем внешне клубень выглядит здоровым, но внутри уже развиваются фитопатогены — грибки, псевдогрибы или бактерии. Чтобы избежать повторения проблемы в будущем, важно не просто выбрасывать пораженные клубни, но и точно определить, какой тип гнили или пятнистости "работает" на участке. Это позволит выбрать правильные меры профилактики и обработки.

Ключевые заболевания картофеля

Фитофтороз: от ботвы до клубня

Фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний картофеля, которое поражает как наземную часть растения, так и клубни. На клубнях появляются бурые, серые или светло-коричневые пятна, а в разрезе видны коричневые или ржаво-коричневые тяжи, уходящие вглубь мякоти.

Заболевание обычно начинается с ботвы во второй половине вегетации, особенно в тёплую и влажную погоду. Листья начинают желтеть, буреть и обвисать, а на стеблях появляется неприятный запах плесени.

Основные профилактические меры:

Отбор здоровых клубней и посев устойчивых сортов.

Предпосадочная обработка клубней.

Соблюдение севооборота и агротехники.

Правильные условия хранения.

Для борьбы с фитофторозом можно использовать фунгициды: ОксиХОМ, Профит Голд, ХОМ, а также народные средства — опудривание золой и опрыскивание настоем чеснока.

Фузариоз (сухая гниль): невидимый враг

Фузариоз поражает картофель через мелкие корешки и повреждения, сначала желтеют верхушечные листья, затем растения засыхают, а клубни покрываются бурыми пятнами. Мякоть клубней высыхает, образуются пустоты и грибница.

Заражение проявляется через 2-3 месяца после хранения, что делает его особенно коварным. Важно использовать устойчивые сорта, соблюсти севооборот и своевременно обрабатывать клубни препаратами, такими как Бактофит или Максим.

Фомоз (пуговичная гниль): язвы на кожуре

Фомоз проявляется через несколько недель после уборки. На клубнях появляются вдавленные коричневые пятна, напоминающие пуговицы. Эти участки постепенно превращаются в язвы, а внутри образуются пустоты с грибным мицелием.

Меры борьбы: аккуратная уборка, протравливание клубней (Максим, Селест Топ), уничтожение растительных остатков.

Мягкая гниль (мокрая бактериальная): превращение клубня в кашу

Мокрая гниль — результат действия патогенных бактерий, проникающих через повреждения. На кожуре появляются темнеющие участки, а ткань размягчается, превращаясь в слизистую массу. Болезнь распространяется быстро, особенно в условиях повышенной влажности и застойного воздуха.

Защита:

Аккуратная уборка и сортировка.

Удаление повреждённых клубней.

Протравливание посадочного материала.

Парша: дверь для внутренних гнилей

Парша поражает кожуру клубня, создавая трещины и язвы, что нарушает защиту и позволяет гнильным бактериям проникать в клубень. Основной риск — это микроскопические грибы, актиномицеты и бактерии, которые зимуют в растительных остатках.

Меры защиты: соблюдение севооборота, отбор устойчивых сортов, обработка посадок препаратами, такими как Фитоспорин-М и Альбит.

Почему картофель чернеет в хранилище

Даже здоровые клубни могут начать портиться в хранилище, если они были повреждены или заражены "тихими" инфекциями, такими как фитофтороз или фузариоз. Важно тщательно осматривать клубни перед закладкой в хранилище и соблюдать правильные условия хранения.

Условия хранения:

Температура 2-5 °C.

Влажность 85-95%.

Хорошая вентиляция.

Отсутствие света.

Чтобы избежать гниения картофеля и других болезней, важно соблюдать правильные агротехнические меры, использовать устойчивые сорта и своевременно обрабатывать клубни. Комплексный подход и внимательность при уборке и хранении помогут сохранить урожай и предотвратить потери.