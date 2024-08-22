Эксперт рассказала о модных трендах осени 2024

Этой осенью и зимой модно будет носить яркие оттенки, принты, однотонные ткани. Это необычно для сезона, но эта зима будет такая. Об этом в беседе с NewsInfo.ru рассказала основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.
По ее словам, самое главное, что есть в этом сезоне, — это тема, которая называется хай-виз, то есть высокая визуализация. Она рассказывает о том, что зимой мы тоже будем носить яркие оттенки. То есть можно будет с уверенностью одеть ярко-голубые брюки, очень яркий свитер.
"Также приветствуются большие, пушистые, гиперяркие шарфы, пальто в эффектную клетку, фиолетовый с желтым, и так далее", — уточнила она.
Еще одно модное этой осенью направление — экологичные ткани, устойчивый стиль.
"Здесь речь о том, насколько экология повлияла на все, не только на сам состав ткани. Важна правильно собранная шерсть, плотный зимний хлопок, экологично выращенный. Также важны и цвета: бежевые, нейтральные, землянистые тона, оттенки почвы", — рассказала эксперт.
Также в моде останутся широкие брюки, потому что будет сохраняться установка на комфортное ношение, широкие, но не укороченные.
"Ширину выбирает каждый, поскольку определенного эталона сезон не диктует. Останется любимый леопард, и если в прошлых сезонах в моде был не только леопардовый принт, но принт в смеси, то в этом сезоне вернется обычный рисунок леопарда с затертыми местами, выгоревшими на солнце блоками в рисунке", — уточнила Калошина.
Также в моде остается джинс, но необычный.
"Он будет ярким, будут даже неоновые оттенки, разводы всевозможные. Вообще, весь сезон будет строиться на приемах деграде, амбре, то есть цветовых растяжках. Также жаккарды вернутся в моду", — добавила она.
Эксперт в заключение назвала трендовый цвет — фуксия.
Фото: unsplash.com/freestocks.org freestocks (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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