Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу в дневное время суток с главой государства Драупади Мурму и подал заявление об уходе, утверждено в администрации президента.



Согласно официальному сообщению, лидер правительства пообщался с президентом сегодня и выразил желание покинуть свою должность вместе с составом министров.



Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и его коллег работать до вступления нового кабинета в должность.



В соответствии с установленной процедурой премьер-министр и его министры должны уйти после выборов в парламент, но они обязаны продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.



После проведенных в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мандатов в парламенте, что на 32 места меньше минимального количества для создания правительства из 272 депутатских голосов из 543.



Однако в силу голосов других партий, составляющих "Национально-демократический альянс", возглавляемый Моди, это союз имеет 292 места в парламенте, что дает возможность сформировать новое правительство, которое, вероятно, будет коалиционным.

Фото: en.kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿