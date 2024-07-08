Глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл в российскую столицу. Его самолёт сел в аэропорту Внуково. Двухдневный визит индийского премьера в Москву, запланированный на 8-9 июля, знаменует собой его первую зарубежную поездку после вступления в должность на третий срок. Кремль подчеркнул особую важность этого визита.
По информации Economic Times, в ходе предстоящих переговоров Моди и российский лидер Владимир Путин намерены обсудить вопросы финансовых транзакций между двумя странами. Источники Bloomberg также сообщают о возможном подписании соглашения в сфере военной логистики.
Последний раз Моди посещал Россию в 2019 году, когда принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В Москве индийский лидер не был с 2015 года.
Перед отъездом Моди опубликовал заявление на официальном сайте, в котором выразил нетерпение встретиться со своим другом президентом Владимиром Путиным для обсуждения всех аспектов двустороннего сотрудничества. Он также подчеркнул свое намерение рассмотреть различные региональные и глобальные вопросы в ходе визита.
Фото: From Wikimedia Commons/ Prime Minister's Office
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