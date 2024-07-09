По результатам российско-индийских переговоров президент РФ Владимир Путин и глава правительства Индии Нарендра Моди выразили свои взгляды на международную ситуацию, как уточнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сообщил журналистам, что на переговорах обсуждались не только вопросы двусторонних отношений, но и обмен мнениями по текущему международному положению.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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