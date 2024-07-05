Возникшая диспропорция в торговле между Индией и Россией станет одним из основных вопросов, обсуждаемых на предстоящем российско-индийском саммите, по словам первого заместителя министра иностранных дел Индии Винайя Кватры.
Ранее в офисе премьер-министра Индии и у Кремля было объявлено, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индо-российского саммита.
По словам представителей МИД Индии, на саммите лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая военное сотрудничество, торговлю, связи, инвестиции, сотрудничество в энергетике, науку и технологии, образование, культуру и обмены между людьми.
"В период 2023–2024 годов торговый оборот между Индией и Россией значительно возрос. Сейчас он приближается к отметке в 65 миллиардов долларов, в основном благодаря плотному сотрудничеству в энергетике. Индийский экспорт составляет 4 миллиарда долларов, а импорт Индии приближается к 60 миллиардам. Существует дисбаланс в торговле, что стало приоритетом наших переговоров с российской стороной", — отметил Кватра во время информационной встречи, посвященной предстоящему визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.
Когда речь заходила об экономических связях, дипломат также выделил увеличение инвестиций между Индией и Россией.
"Мы также наблюдаем рост инвестиционных связей между двумя странами, включая области энергетики, банковского сектора, железнодорожного транспорта и металлургии. Эти направления становятся частью нашего стремительно развивающегося инвестиционного партнерства", — подчеркнул он.
Фото: en. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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