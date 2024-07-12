Госдепартамент США пытался помешать встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

По информации издания, на этой неделе администрация Байдена была встревожена сроками визита Моди в Москву. Источники утверждают, что замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля разговаривал с министром иностранных дел Индии Винаем Кватрой в связи с совпадением дат поездки премьер-министра в Россию и саммитом НАТО в Вашингтоне.

Напомним, что Моди посетил Москву 8-9 июля, это его первый визит в Россию за пять лет. В понедельник он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции в Ново-Огарёво, во вторник лидеры вместе посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия", а также провели переговоры.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).