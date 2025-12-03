Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Антонов Ан-2 1G113-10, Петрозаводск - Пески RP114084
© commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 23:07

Ан-2 получил второе дыхание: легендарный кукурузник возвращается

В Омске показали модернизированный Ан-2 для Арктики

В Омске инженеры представили обновлённую версию легендарного Ан-2, об этом сообщает РГ. Машину, хорошо известную под именем "Аннушка", переоснастили для эксплуатации в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера, где надёжность и неприхотливость авиации остаются критически важными.

Что изменили в конструкции

Ан-2, серийное производство которого началось в середине прошлого века, до сих пор востребован в труднодоступных районах. По оценкам специалистов, в рабочем состоянии находится не менее пятисот бипланов, и возможность посадки практически на любом участке делает их незаменимыми на севере.

Команда омских инженеров провела модернизацию базовой модели. Верхнее крыло удлинили, конструкцию усилили, а колёса увеличили в диаметре — так самолёт стал увереннее вести себя на гальке, прибрежном песке и льду. Испытания на южном побережье Карского моря подтвердили готовность машины к работе: налет составил 316 часов, после чего модернизированный экземпляр прошёл сертификацию как единичный образец.

Руководитель омского авиаремонтного предприятия "Мотор" и Почётный полярник Юрий Петров отметил, что обновлённая версия способна обеспечить доставку грузов и пассажиров в арктические районы.

"Можно войти оставшимся парком в труднодоступные районы Арктики", — пояснил он.

"Русская Арктика": что внутри новой версии

На предприятии уже собрали два свежих образца. Одна из машин получила название "Русская Арктика". Она оснащена локатором кругового обзора, системой ГЛОНАСС, тепловизором, ледомером, современными средствами связи и другим оборудованием отечественного производства. На борту самолёта нанесено имя Артура Чилингарова.

Рядом размещён аналог — ТВС-2МС, работающий на американском турбовинтовом двигателе. Несмотря на санкционные ограничения, омские специалисты продолжают выполнять его капитальный ремонт и обслуживание. Само предприятие сохранило компетенции по производству и восстановлению арктических машин: четыре самолёта могут модернизироваться одновременно, норматив — 90 рабочих дней.

Перспективы и роль регионов

Омичи уверены, что при необходимости можно наладить выпуск новых самолётов — в городе есть производственная база и опыт, накопленный на ремонте тысяч авиационных моторов. Вопрос, по словам инженеров, упирается в решение региональных и федеральных властей.

Интерес к лёгкой авиации растёт и в других регионах. На Урале продолжают работу над ЛМС-901 "Байкал" — проектом, который позиционируют как современную замену "кукурузнику". Несмотря на трудности, машина прошла корректировку конструкции, а на Восточном экономическом форуме заключили контракты на поставку 50 бортов. Первая эксплуатация ожидается с 2027 года.

