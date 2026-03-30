Офис "Мои документы"
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:44

Смена формата поиска работы: в Ленобласти центры занятости превратились в цифровые хабы

В Ленинградской области завершилась масштабная кампания по переоснащению сети центров занятости населения. Девять обновленных площадок начали принимать посетителей в Выборге, Луге, Подпорожье, Волхове, Волосове, Сосновом Бору, Киришах, Бокситогорске и Тихвине. Модернизация филиалов прошла в рамках национального проекта "Кадры". Теперь региональные отделения работают по унифицированным стандартам, где доминируют цифровые сервисы и повышенный уровень комфорта для граждан.

Новая архитектура трудоустройства

Переустройство центров занятости вышло за рамки косметического ремонта помещений. Основная задача заключалась в создании многофункциональных пространств, где общение между работодателем и соискателем проходит в предметной и деловой обстановке. Председатель комитета по труду Ленинградской области Юлия Косарева подчеркнула, что подобные преобразования направлены на качественную смену методологии взаимодействия с жителями.

Обновленные объекты стали точками притяжения для тех, кто планирует сменить специализацию или находится в поиске первого рабочего места. В интерьерах предусмотрены специальные зоны для проведения собеседований и групповых консультаций. Такой формат позволяет значительно снизить барьер между представителями бизнеса и кандидатами.

Цифровые технологии на службе поиска

Внедрение цифровых инструментов стало фундаментом обновленной стратегии. Использование алгоритмов искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс подбора подходящих открытых позиций исходя из навыков человека. Автоматизированные системы исключают лишние этапы поиска, предоставляя максимально точные рекомендации.

Образовательный компонент также приобрел технологичный характер. Пользователям стали доступны актуальные программы переподготовки, которые синхронизированы с текущим спросом на региональном рынке труда. Обучение теперь возможно проходить в более оперативном режиме через новые интерфейсы обслуживания.

Такой подход обеспечивает прозрачность всех процессов, начиная от подачи заявления и заканчивая трудоустройством. Цифровизация данных снижает вероятность ошибок при заполнении документов и минимизирует временные издержки для всех участников процесса.

Доступность в каждом районе

Развитие кадровой инфраструктуры не ограничилось только флагманскими центрами. Для расширения географии присутствия власти региона оборудовали 12 дополнительных рабочих мест, расположенных непосредственно на базах многофункциональных центров государственных услуг.

Интеграция услуг по поиску работы в структуру многофункциональных центров позволила сократить дистанцию до специалистов для жителей отдаленных поселений. Теперь соискателю не требуется ехать в центр занятости районного центра, чтобы получить первичную консультацию или подобрать вакансию.

Подобный рассредоточенный характер системы помощи значительно облегчает жизнь жителям, экономя их личное время и расходы на поездки. Развитие такой сети напрямую влияет на равномерность заполняемости рабочих мест в различных частях Ленинградской области.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

