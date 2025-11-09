Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комната с глянцевым потолком
Комната с глянцевым потолком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:01

Убрала старую стенку из гостиной — и не узнала свою квартиру

Мебельная стенка — символ советского уюта и достатка — долгие годы считалась обязательным атрибутом каждой квартиры. Она хранила всё: посуду, одежду, книги и даже сувениры. Сегодня же громоздкие конструкции уходят в прошлое, уступая место лёгким и функциональным системам хранения. Но потребность в удобном размещении вещей осталась, и дизайнеры предлагают современные альтернативы, способные вписаться в любой интерьер.

Встроенная система хранения

Такое решение подойдёт тем, кто ценит порядок и лаконичность. В отличие от классической стенки, встроенная система проектируется индивидуально под размеры комнаты. Она может занимать нишу, зону вокруг телевизора или располагаться вдоль всей стены, при этом не перегружая интерьер.

Преимущества:

  • экономия пространства за счёт отсутствия лишних деталей;

  • возможность скрыть бытовые предметы;

  • идеальная интеграция в интерьер любого стиля.

Важно заранее продумать расположение розеток, глубину полок и удобство доступа. Для фасадов подойдут как гладкие панели в духе минимализма, так и шпонированные поверхности под дерево.

Вместительный платяной шкаф

Если прежняя стенка выполняла функцию хранения одежды, её достойной заменой станет шкаф-купе или гардеробная система.

Современные модели отличаются функциональным внутренним наполнением:

  • регулируемые полки;

  • выдвижные ящики;

  • секции для длинной и короткой одежды;

  • встроенная подсветка.

Шкаф-купе с зеркальными дверцами не только вместит всё необходимое, но и визуально расширит комнату.

При выборе важно учитывать:

  • габариты - чтобы не "съедать" пространство;

  • механизм открывания - раздвижные или распашные двери;

  • материал - ЛДСП, массив, МДФ или стекло.

Комод — компактная альтернатива

Этот вариант подойдёт для малогабаритных квартир. Комоды удобно использовать для хранения белья, аксессуаров и мелких вещей.

Благодаря разнообразию дизайнов они гармонично вписываются в спальню, прихожую или гостиную. Современные модели отличаются лаконичным стилем и продуманной эргономикой.

При покупке стоит обратить внимание на:

  • качество фурнитуры;

  • плавность хода ящиков;

  • устойчивость конструкции.

Таблица: сравнение решений для хранения

Решение Преимущества Недостатки Лучше всего подходит
Встроенная система Экономия места, индивидуальный дизайн Сложный монтаж, высокая стоимость Квартиры с нишами и нестандартной планировкой
Шкаф-купе Вместительность, зеркальный эффект Требует ровных стен Спальня, гостиная
Комод Компактность, мобильность Ограниченный объём Небольшие комнаты
Модульная система Гибкость конфигурации, стиль Может выглядеть пестро Современные интерьеры
Стеллаж Лёгкость, декоративность Пыль на открытых полках Гостиные, кабинеты

Модульная система хранения

Это одно из самых гибких решений. Модульные системы позволяют комбинировать шкафы, тумбы, полки и изменять их расположение при необходимости.

Преимущества:

  • адаптируются к изменениям в интерьере;

  • легко собрать и разобрать;

  • позволяют менять внешний вид комнаты без ремонта.

При выборе важно обращать внимание на качество соединений и надёжность фурнитуры.

Стеллаж: легкость и функциональность

Стеллаж — идеальный вариант для тех, кто хочет объединить хранение и декор. На его полках можно разместить книги, растения, предметы искусства или коллекции.

Такой элемент придаёт пространству лёгкость, особенно если он выполнен из светлого дерева или металла. При этом важно учитывать грузоподъёмность полок, особенно если планируется хранить тяжёлые предметы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Установка громоздкой мебели в маленькой комнате Сужение пространства Использовать встроенные или модульные решения
Отсутствие подсветки внутри шкафа Неудобство при поиске вещей Добавить светодиодные ленты
Случайный выбор материалов Несоответствие стилю Подбирать отделку под интерьер
Хаотичное хранение Быстрый беспорядок Использовать органайзеры и ящики

А что если…

Если нет возможности полностью заменить старую стенку, можно частично модернизировать её: снять верхние секции, заменить фасады, покрасить в светлые тона или использовать декоративную подсветку. Такой подход позволит сохранить функциональность и добавить современности без больших затрат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Системный подход к хранению позволяет сократить время готовки и уборки на треть вчера в 16:53
Каждый сантиметр на счету: как заставить маленькую кухню работать как профессиональную

Как заставить мини-кухню работать на вас: система из 23 приёмов — от «ленивых» поворотных подносов до умной вертикали — без хаоса на столешницах и лишних покупок.

Читать полностью » Агрессивная химия не делает ванную чище — специалисты вчера в 15:49
Одна привычка в день — и ваша ванная больше никогда не превратится в “зону риска”

Влажность, известь и мыльные разводы — не приговор. План на 15 минут, правильные инструменты и несколько привычек превратят уборку ванной в быстрый и понятный ритуал.

Читать полностью » Как очистить одежду от суперклея: эффективные методы с заморозкой и ацетоном вчера в 14:54
Как я удаляю следы суперклея с одежды: эффективные способы для избавления от пятен

Как избавиться от следов суперклея на одежде: простые и эффективные способы, которые помогут вернуть вещи в идеальное состояние.

Читать полностью » Экономия воды без потери комфорта: необходимо проверить утечки и установить водосберегающие насадки вчера в 13:52
Как я сократила расход воды: 5 простых способов для экономии на коммунальных услугах

Как снизить расход воды без потери комфорта: 5 простых способов для экономии и сокращения коммунальных платежей.

Читать полностью » 5 бюджетных способов для идеальной чистоты унитаза: стиральный порошок, соль и Кока-Кола вчера в 12:49
Без химии и усилий: 5 способов для поддержания идеальной чистоты унитаза

Избавьтесь от налета, ржавчины и запаха в унитазе с помощью доступных домашних средств. 5 простых способов для идеальной чистоты.

Читать полностью » Не выбрасывайте обмылки: как создать экологичное чистящее средство из остатков мыла вчера в 11:47
Остатки мыла больше не выбрасываю: превращаю их в универсальную щетку для уборки

Как превратить обмылки в полезное чистящее средство: простой и экологичный способ сэкономить и уменьшить количество отходов.

Читать полностью » Как освободить место на кухне: избавляемся от ненужной посуды и бытовой техники вчера в 10:45
Как создать больше пространства на кухне, избавившись от ненужных вещей

Как избавиться от ощущения тесноты на кухне: 5 простых шагов для упорядочивания пространства и улучшения функциональности.

Читать полностью » Как ухаживать за кухонной столешницей: не режьте продукты и не используйте абразивы вчера в 9:34
Теперь на моей кухне порядок и блеск – научилась беречь столешницу от износа

Как продлить срок службы кухонной столешницы: избегайте этих 5 ошибок в уходе и сохраните внешний вид и долговечность рабочей поверхности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Посадил возле дорожки — теперь боюсь только одного: все гости спрашивают, что это за чудо
Авто и мото
Возраст ставит точку в вождении: скрытый рубеж, после которого дороги становятся опаснее
Еда
Раньше готовил неправильно, теперь — вот как: турецкий бурек с фаршем — корочка золотая, начинка тает
Культура и шоу-бизнес
Скандал из прошлого вернулся: Джереми Реннер оказался втянут в бурю скандала
Садоводство
Думала, экономлю, оставляя старую землю — а на деле губила все растения
ПФО
К 2028 году численность населения Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек — прогноз администрации
Спорт и фитнес
Начал делать всего одно упражнение — живот стал плоским уже через две недели: не верю отражению в зеркале
Туризм
Место, где даже воздух звучит иначе: как Роза Хутор возвращает вкус к жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet