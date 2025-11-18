Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:15

Новый дизайн и тихий ход: на улицах российского города проходят проверку трамваи, созданные вместе с белорусами

В Новосибирске начали обкатку двух новых трамваев — мэр Кудрявцев

Новые трамваи, поступающие в Новосибирск в рамках обновления городского транспорта, проходят финальные испытания перед выходом на линию. В тестовой эксплуатации сейчас задействованы второй и третий модернизированные вагоны этого года.

Поставки подвижного состава и планы города

По информации мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, до конца года в мегаполис поставят девять новых трамваев, четыре из которых уже находятся в городе. Пятый корпус ожидается в ближайшие недели. Градоначальник отметил, что программа стала возможной благодаря поддержке региональных властей и сотрудничеству с белорусскими производителями.

"Программа стала реальностью благодаря поддержке региональных властей и нашему партнерству с белорусскими производителями", — пояснил Максим Кудрявцев.

Трамваи проходят обкатку на 13-м маршруте. Пока они движутся без пассажиров, выполняя тестовые рейсы и нарабатывая необходимый пробег — 50 километров. Первый обновлённый вагон уже начал возить пассажиров в октябре, а после завершения испытаний к нему присоединятся ещё два.

Маршруты и развитие транспортной сети

После укомплектования 13-го маршрута новые трамваи распределят и на другие направления правобережной части Новосибирска. В планах — частичное обновление подвижного состава на 11-м и 14-м маршрутах, где наиболее востребованы вместительные и энергоэффективные вагоны.

Мэр подчёркивает, что город продолжит курс на постепенное обновление трамвайного парка, улучшая комфорт и повышая привлекательность общественного транспорта. Он отмечает, что модернизация транспорта — один из приоритетов, направленных на улучшение качества поездок и повышение устойчивости всей городской сети.

Особенности новых вагонов

По данным "Российской газеты", трамваи новой модели получили переработанную конструкцию кузова, увеличенную долю низкого пола, большее количество дверей и современный дизайн. Внутренние пространства стали теплее и удобнее для пассажиров, что особенно важно для зимнего климата региона.

Техническая начинка вагонов включает передовое программное обеспечение и электронику, а также экономичный тяговый электропривод переменного тока с асинхронными двигателями. Эти решения позволяют снизить энергозатраты и повысить надёжность эксплуатации.

Обновление трамвайного парка рассматривается в городе как важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры, поскольку новые вагоны способны обеспечить стабильный поток пассажиров и повысить привлекательность общественного транспорта.

