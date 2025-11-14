Школы превращаются в цифровые крепости: Москва создаёт пространства, где дети учатся как в научных центрах

Городская среда меняется быстрее, чем это успевают заметить сами горожане, и школы становятся одной из главных площадок таких преобразований. Об обновлении столичных образовательных пространств сообщил мэр российской столиц Сергей Собянин, фиксируя тенденции, которые постепенно охватывают весь мегаполис.

Новая инфраструктура школ

Московские учреждения продолжают проходить модернизацию в рамках программы "Моя школа".

"По программе "Моя школа”: приводим в порядок фасады и кровли, меняем все инженерные коммуникации, выполняем отделку помещений. Украшаем архитектурно-художественной подсветкой", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В каждом здании обновляются ключевые конструктивные элементы, чтобы обучение проходило в безопасной и современной среде.

Особое внимание уделяют кабинетам, где дети работают с научным оборудованием. Здесь появляются цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры и техника для занятий робототехникой. На месте привычных библиотек открываются медиатеки, которые позволяют совмещать чтение, самостоятельные исследования и работу с цифровыми ресурсами в одном пространстве.

Пространства для отдыха и спорта

Мэр подчеркивает необходимость развивать не только учебную, но и рекреационную часть школьной среды.

"Не менее важно, чтобы дети могли полноценно отдыхать и заниматься спортом", — подчеркивает мэр.

Он отмечает, что в школах создают рекреации, оборудуют залы для мероприятий с театральными прожекторами и звуковой аппаратурой.

Также расширяются спортивные возможности. В обновленных зданиях появляются современные спортивные и гимнастические залы, а пришкольные территории оснащают игровыми и спортивными площадками. Такая инфраструктура становится частью общего подхода, где обучение и развитие включают разнообразные формы активности.

Результаты программы и опыт учителей

За 2024-2025 годы реконструировали 55 школ и построили 40 новых зданий. Эти цифры отражают масштаб происходящих изменений, которые ощущают не только ученики, но и педагогические коллективы. Учитель биологии школы № 883 Анна Строганова рассказывает о собственном опыте:

"Мой кабинет до сих пор производит неизгладимое впечатление: в нем кардинально поменялось все пространство — и цветовое решение, и современное оборудование. Теперь мы можем более качественно проводить уроки, лабораторные и практические работы".

По ее словам, новые условия заметно меняют отношение школьников к занятиям. Они легче вовлекаются в исследовательскую работу, активнее используют оборудование и проявляют интерес к современным технологиям. Для педагогов такая среда также становится стимулом: обновление побуждает осваивать новые методы и расширять профессиональные навыки.

Строганова отмечает, что развитие технологий в обществе естественно отражается и на школах, где образовательные пространства становятся более динамичными и гибкими.