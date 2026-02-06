Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:22

Маленькая кухня стала удобнее — пришлось нарушить правило, которое навязывали годами

Маленькая кухня часто заставляет действовать "по учебнику", но именно в тесных пространствах жёсткие правила чаще всего мешают удобству. Дизайнеры всё чаще предлагают не бороться за иллюзию простора любой ценой, а выжать максимум из реальных метров. И иногда для этого нужно сделать то, что раньше считалось ошибкой. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Планировка: не островом единым и не треугольником одним

Первое устаревшее правило — любой ценой "впихнуть" остров. В небольшой кухне важнее проходы и возможность свободно развернуться во время готовки, чем модный элемент, который превращает движение в слалом.

"Правила, которые я нарушаю в маленьких кухнях, связаны с островами", — говорит дизайнер интерьеров Бетани Адамс.

Если дополнительная поверхность всё-таки нужна, альтернативы обычно практичнее: полуостров, узкий рабочий стол или мобильная тележка, которую можно убрать, когда она мешает.

Вторая классика, которую советуют пересматривать, — "кухонный треугольник". Когда места мало, плита, мойка и холодильник редко удаётся разнести на идеальные расстояния. Дизайнеры предлагают ориентироваться на привычные сценарии готовки и сокращать лишние шаги, даже если планировка выходит "не по правилам".

Свет и характер: меньше визуального шума, больше смелости

Ещё одна привычка — считать подвесы лучшим решением для освещения. В компактном помещении всё, что "свисает" с потолка, может дробить пространство и создавать ощущение захламлённости. Вместо этого дизайнеры чаще выбирают многослойный свет: потолочный источник без визуального разрыва плюс бра и подсветка рабочей зоны.

"В маленькой комнате вещи, висящие на потолке, захламляют комнату", — добавляет Бетани Адамс.

Не менее спорное правило — избегать "больших заявлений". На практике одна сильная деталь (узор, фактура, выразительный фартук или неожиданная палитра) может дать маленькой кухне индивидуальность и сделать её частью общего дизайна дома, а не "служебным углом".

"Одно уверенное заявление придаёт маленькой кухне индивидуальность и присутствие", — говорит интерьерный дизайнер Лаура Стивенс.

Отсюда же вытекает следующий миф: маленькая кухня обязана быть светлой. Дизайнеры отмечают, что тёмные тона при грамотном свете и отражающих поверхностях могут добавить глубину и даже визуально "размыть" границы, а не сузить помещение.

Хранение и масштаб: меньше верхних шкафов, шире модули

Расхожее правило "занять все стены верхними шкафами" тоже всё чаще отправляют на пересмотр. Сплошная линия навесных модулей делает маленькую кухню тяжёлой визуально. Открытые полки в ключевых местах, небольшие акценты и "воздух" над столешницей помогают комнате выглядеть легче, а хранение компенсируют продуманной организацией нижних блоков.

Ещё один контринтуитивный приём — не уменьшать масштаб. Вместо множества узких фасадов дизайнеры предлагают ставить меньше, но более широких шкафов: так меньше "швов" и визуальных прерываний, а кухня кажется спокойнее и собраннее.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

