Сделала кухню с таким дизайном — вот как это повысило функциональность и стиль

Система push-to-open с фасадами без ручек теряет популярность — дизайнеры

В последние годы дизайн кухни переживает бурные изменения. Современные тенденции направлены на упрощение пространства, улучшение функциональности и использование качественных материалов, которые будут актуальны в долгосрочной перспективе. Ведущие дизайнеры отказываются от устаревших решений и антитрендов, таких как глянцевые панели и открытые полки, и делают акцент на лаконичности, эргономике и интеграции. В этой статье эксперты делятся советами, от чего стоит отказаться, чтобы создать стильную, удобную и долговечную кухню. Об этом пишет дзен-канал SALON-Interior.

Отказ от старых решений: что не актуально в дизайне кухни 2026 года

Кухня — это не только место для готовки, но и пространство, где семья проводит время, наслаждаясь атмосферой. Учитывая это, ведущие дизайнеры всё чаще отказываются от устаревших решений, которые нарушают гармонию и удобство, заменяя их новыми подходами, которые остаются актуальными на долгие годы.

1. Г-образные и П-образные планировки

Дизайнер Алена Тоцкая отмечает, что Г-образные и П-образные кухни уже не отвечают современным требованиям. Такие планировки создают ощущение перегруженности и изолируют кухню от остальной части дома, особенно в формате кухни-гостиной. Важен принцип интеграции — кухня должна быть органично вписана в пространство, а не выделяться как отдельная зона.

Решение: стремитесь к прямым, лаконичным линиям, которые легко интегрируются в интерьер. Высокие колонны, которые занимают всю стену, идеально подходят для встраивания техники и организации дополнительного хранения, создавая при этом чистое и упорядоченное пространство.

2. Открытые полки

Когда-то открытые полки были популярным трендом на кухнях, но сейчас такие решения отходят на второй план. Постоянная уборка и уход за такими полками требует много времени и усилий, что делает их непрактичными.

Решение: закрытые шкафы с тонированным стеклом — это практичное и стильное решение, которое позволяет видеть содержимое, но не создаёт ощущения захламленности. Закрытые системы хранения также облегчают поддержание порядка и чистоты на кухне.

3. Глянцевые фасады

Глянцевые поверхности, которые когда-то были символом современности, теперь воспринимаются как устаревший тренд. Они создают чрезмерный блеск и отражения, что может перегрузить пространство и нарушить гармонию.

Решение: матовые фасады с лёгкой текстурой — это идеальное решение для современной кухни. Они успокаивают интерьер, придают элегантность и остаются актуальными на долгие годы.

4. Фасады с системой push-to-open

Раньше система push-to-open без ручек казалась элегантным решением для кухни, но на практике она имеет множество недостатков. Следы от пальцев быстро становятся заметными, а механизмы часто выходят из строя.

Решение: отдавайте предпочтение тонким интегрированным ручкам, фрезеровкам или элегантным накладным вариантам. Эти элементы делают кухню более эргономичной, сохраняя при этом чистоту линий и комфорт в использовании.

5. Излишек техники на виду

Слишком много техники на виду быстро теряет актуальность и нарушает гармонию. Современные дизайнеры склоняются к интеграции техники в интерьер, скрывая её за фасадами и организуя системы хранения таким образом, чтобы техника не была в центре внимания.

Решение: интегрированные решения с использованием высоких колонн и островов создают баланс между эстетикой и функциональностью. Такие элементы позволяют хранить технику и аксессуары без визуальной перегрузки пространства.

6. Витражи, декоративные балюстрады и обилие рейлингов

Большое количество декоративных элементов, таких как витражи, балюстрады и рейлинги, делает кухню перегруженной и менее актуальной в долгосрочной перспективе. Это не только визуально утяжеляет пространство, но и создаёт сложности в уборке и уходе.

Решение: лаконичные решения с акцентом на натуральные материалы, такие как дерево, камень и металл, в сочетании с продуманным освещением, создают современный и гармоничный интерьер, который не устареет с течением времени.

Как создать кухню, которая останется актуальной

  1. Цветовая палитра: современные кухни все чаще используют мягкие и природные оттенки, такие как теплые нейтральные, зеленые и серые тона. Эти цвета создают спокойную атмосферу и легко интегрируются в различные интерьеры.

  2. Материалы: отдавайте предпочтение качественным и натуральным материалам, таким как дерево, камень и металлы. Они не только долговечны, но и придают кухне элегантный и современный вид.

  3. Функциональность: важно создать пространство, которое сочетает в себе эстетику и удобство. Пространство для готовки должно быть продуманным, с интегрированными системами хранения и техникой, что позволит сократить беспорядок и облегчить повседневное использование.

  4. Освещенность: убедитесь, что в кухне есть достаточное количество света. Хорошее освещение подчеркивает естественную красоту материалов и помогает создавать уютную атмосферу.

Популярные вопросы о дизайне кухни

  1. Какие планировки кухни будут актуальны в ближайшие годы?

    Современные планировки кухни ориентированы на интеграцию с остальной частью интерьера. Лучше отказаться от Г-образных и П-образных решений, в пользу открытых, прямых линий и компактных колонн.

  2. Что лучше: глянцевые или матовые фасады?

    Матовые фасады с лёгкой текстурой остаются актуальными и современными. Они более спокойные и не перегружают интерьер, в отличие от блестящих глянцевых поверхностей.

  3. Как правильно организовать хранение на кухне?

    Интегрированные системы хранения, скрытые за фасадами, позволяют организовать пространство так, чтобы техника и аксессуары не перегружали интерьер. Колонны, шкафы до потолка и острова — отличные решения для эффективного хранения.

  4. Как выбрать правильный цвет для кухни?

    Лучше всего использовать нейтральные, теплые оттенки, такие как серый, белый, зелёный или бежевый. Эти цвета создают уютную атмосферу и легко сочетаются с различными материалами и текстурами.

