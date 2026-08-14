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Ремонт двери
Ремонт двери
© Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Public domain
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 12:48

Привычная дверная коробка безнадежно устарела: эксперты указали на новые правила планировки

Межкомнатная дверь давно перестала быть просто створкой на петлях. Сегодня её подбирают так же внимательно, как диван, светильник или оттенок стен, потому что именно дверь часто собирает весь интерьер в одну линию. В квартире это особенно заметно вечером: свет из коридора ложится на полотно, и сразу видно, попала ли дверь в общий ритм или выбивается из него. Производители на это давно ответили новыми конструкциями, скрытой фурнитурой и спокойными фактурами.

"Сегодня дверь всё чаще проектируют не как отдельный предмет, а как часть стены и всей композиции комнаты. Когда полотно уходит в плоскость стены, интерьер выглядит спокойнее и собраннее. Если добавить подходящую фурнитуру и покрытие, дверь перестаёт спорить с мебелью и отделкой. Именно поэтому покупатели всё чаще смотрят не только на цвет, но и на конструкцию, а ещё на то, как дверь будет работать каждый день".

руководитель направления категории "Столярные изделия" Елена Маркова

Скрытые двери и полотно вровень со стеной

Скрытые двери, или flush-to-wall, ставят в одной плоскости со стеной. Короб уходит внутрь проёма, а петли почти не бросаются в глаза. Такой вариант любят там, где держат ровную геометрию, спокойные цвета и минимум лишних деталей.

Полотно красят в тон стен, покрывают декоративной штукатуркой, шпоном или рейками, а иногда даже оклеивают обоями. За счёт этого дверь буквально растворяется в отделке. Наличников и выступающих деталей нет, и поверхность выглядит цельной.

Приём чаще всего встречается в интерьерах в стиле джапанди. Там как раз ценят чистые линии и отсутствие визуального шума. В маленькой комнате это ещё и помогает не дробить пространство.

Двери до потолка и вертикаль в интерьере

Двери до потолка визуально вытягивают помещение вверх. Комната сразу кажется выше, а вертикальные линии читаются чётче. Такой эффект особенно заметен в узких коридорах и компактных квартирах.

Часто такие модели дополняют скрытыми наличниками. Это тонкие планки, утопленные в стену, поэтому проём выглядит как часть плоскости, а не отдельная рамка. За счёт этого дверь не спорит с отделкой и не режет стену на куски.

Иногда такой вариант называют безрамочным. Название прижилось именно из-за того, что дверь воспринимается как продолжение стены. На фоне обычных решений она выглядит строже и чище.

Раздвижные и рото-системы для тесных помещений

Когда места мало, распашная дверь начинает мешать уже на этапе расстановки мебели. В таких случаях ставят раздвижные системы, и проход сразу освобождается. Это удобно для небольших квартир, где каждый метр на счету.

Есть и рото-системы. Полотно поворачивается вокруг своей оси и открывается в обе стороны, при этом места занимает меньше, чем обычная распашная модель. Такой вариант особенно выручает в узких коридорах и маленьких комнатах.

Ещё один формат — двери-книжки со складывающимися створками. Их берут тогда, когда нужно сэкономить пространство без тяжёлой перепланировки. На практике всё решает не мода, а то, как дверь будет жить рядом с мебелью и проходом.

Для дома с плотной планировкой удобнее заранее посмотреть, как дверь будет вести себя в реальном движении. В этом смысле полезно оценить не только полотно, но и раздвижные системы, которые подходят для узких зон. Иначе красивая модель быстро начнёт мешать шкафу или стене.

"Если дверь ставят в тесном коридоре или рядом с мебелью, сначала считают ход полотна, а уже потом смотрят на рисунок и цвет. Слишком тяжёлая створка или неудобная схема открывания быстро вылезут боком в быту. Раздвижной вариант, рото-система или дверь-книжка выбираются не ради красоты, а чтобы не съедать проход. И ещё один момент: фурнитура должна выдерживать ежедневную нагрузку, иначе вся идея теряет смысл".

строитель Михаил Волков

Технологичная фурнитура без лишнего блеска

Двери всё чаще комплектуют скрытыми петлями, магнитными замками, встроенными ручками и системами push-to-open. За счёт этого полотно выглядит спокойнее, без лишних выступов. При закрывании такая фурнитура работает тише обычной.

Скрытые петли почти не видны даже при открытой двери. Магнитные замки фиксируют полотно в закрытом положении и закрываются мягче, чем привычные защёлки. Доводчик сам прикрывает дверь после открывания, а ограничитель не даёт ей ударять о стену или мебель.

Есть и мелочи, которые часто недооценивают. Уплотнитель снижает шум, удерживает тепло и убирает сквозняки, а декоративные накладки закрывают отверстия под ключ или цилиндр. Всё это работает не на картинку, а на нормальную ежедневную жизнь.

Фурнитуру тоже подбирают без лишней суеты. В ходу лаконичные формы и спокойные покрытия: графит, чёрный, хром и сатин. Они легко встают рядом с мебельными ручками, светильниками и металлическими деталями.

Материалы, покрытия и фактуры на 2026 год

Если конструкция отвечает за удобство, то отделка отвечает за то, как дверь сядет в интерьер. Среди популярных решений держатся ламинированные покрытия. Они спокойно переносят влагу, мелкие удары и обычную домашнюю нагрузку.

Фактура у таких дверей может быть разной: от дерева до гладких однотонных поверхностей. Чаще берут отделку под дуб, орех и ясень. Нейтральные матовые оттенки тоже не сдают позиции.

В 2026–2027 годах дизайнеры всё чаще смотрят не только на цвет, но и на поверхность. Матовая эмаль остаётся среди самых востребованных вариантов. Её легко сочетать с металлом, деревом, камнем, стеклом и керамикой.

Вместо холодного белого всё чаще выбирают тёплый бежевый, графит и природные древесные оттенки. Такие решения проще свести с остальной отделкой, и интерьер не распадается на случайные куски. Это особенно заметно в комнатах, где уже есть камень, дерево или стекло.

Отдельно держатся тактильные поверхности. На полотне делают микрофрезеровку, геометрические рисунки и каннелюры — выпуклые и вогнутые полосы, которые дают объём. Такой рельеф используют на дверях из массива и МДФ, чтобы подчеркнуть высоту помещения.

Не теряет спрос и рифлёное стекло с вертикальными бороздками. Оно пропускает свет, но размывает очертания предметов за дверью. Поэтому приватность остаётся, а лофт и хайтек получают нужную лёгкость.

FAQ

Что сейчас ставят вместо обычной распашной двери?
Часто выбирают скрытые двери, раздвижные системы, рото-варианты и двери-книжки. Всё зависит от площади комнаты и того, сколько места нужно оставить для прохода.

Зачем дверь делают до потолка?
Так проём выглядит выше, а комната — собраннее. Приём особенно хорошо работает в небольших помещениях и узких коридорах.

Какая фурнитура сейчас в ходу?
Скрытые петли, магнитные замки, встроенные ручки, push-to-open и доводчики. Ещё смотрят на простые формы и спокойные покрытия вроде чёрного, графита и сатина.

Какие покрытия считают практичными?
Ламинированные поверхности и матовая эмаль. Их выбирают за спокойный вид и нормальную стойкость к бытовой нагрузке.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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