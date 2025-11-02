Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Netflix
© Openverse by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:58

Святотатство или гениальность: Netflix перепишет "Великого Гэтсби" так, что прошлое не узнает себя

Netflix снимет современную адаптацию "Великого Гэтсби" в Сан-Франциско

Когда кажется, что классика уже рассказана со всех сторон, появляется режиссёр, готовый переосмыслить её для нового поколения. Стриминговый гигант Netflix приобрёл права на фильм Стивена Гейгана "Долина праха" — современную адаптацию романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". По данным Deadline, действие картины перенесено из блестящих особняков Лонг-Айленда в динамичный и противоречивый Сан-Франциско.

От романа к новой интерпретации

Оригинальный роман Фицджеральда, опубликованный в 1925 году, стал символом американской мечты, где роскошь и любовь сталкиваются с одиночеством и иллюзиями. История Ника Каррауэя и загадочного миллионера Джея Гэтсби давно вышла за пределы литературных страниц, вдохновив множество режиссёров, художников и музыкантов. Однако Гейган решил пойти дальше — не просто экранизировать классику, а переосмыслить её в духе XXI века.

Фильм "Долина праха" станет первой работой Гейгана после "Золота" (2016). Он выступает не только сценаристом, но и режиссёром, а продюсером проекта станет Дженнифер Фокс. О деталях сюжета пока ничего не сообщается — Netflix держит интригу.

Почему именно Сан-Франциско

Выбор Сан-Франциско как новой сцены для истории Гэтсби не случаен. Этот город известен контрастами — от старинных вилл до технологических небоскрёбов, от арт-сцен до стартапов Кремниевой долины. Город богат на символы, а для режиссёра, желающего рассказать о "новых богачах", он кажется идеальной площадкой.

Здесь понятие "мечта" приобретает цифровое значение — миллиардеры зарабатывают состояния не на нефти или стали, а на данных и инновациях. Гэтсби нового времени, вероятно, будет не таинственным владельцем особняка, а харизматичным IT-предпринимателем, который стремится вернуть любовь, потерянную в гонке за успехом.

Сравнение экранизаций

Год Режиссёр Главная роль Особенности
1974 Джек Клейтон Роберт Редфорд Классическая постановка, два "Оскара" за костюмы и музыку
2013 Баз Лурман Леонардо Ди Каприо Яркий визуальный стиль, саундтрек в стиле поп-культуры, два "Оскара"
2025 (план) Стивен Гейган Не объявлено Современная адаптация в Сан-Франциско, социальный подтекст и цифровая эстетика

Каждая новая версия "Гэтсби" становилась отражением эпохи. Если Лурман показал блеск и падение мира роскоши через призму моды и гламура, то Гейган, судя по всему, хочет показать "великую иллюзию" цифрового века — когда мечты измеряются количеством подписчиков и стоимостью акций.

Как будет выглядеть новый Гэтсби

Стивен Гейган известен своим вниманием к моральным дилеммам и сложным характерам. Его сценарий к фильму "Траффик" принёс ему "Оскар", а работа над "Сирианой" показала умение создавать напряжённые драмы с политическим подтекстом. В "Долине праха" он, скорее всего, исследует те же вопросы — как власть и деньги искажают человеческие отношения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка дословно воспроизвести оригинальный сюжет без обновления контекста.
Последствие: фильм теряет актуальность, становится лишь красивым ретро.
Альтернатива: использовать дух оригинала — мечту, обман, любовь — но поместить их в цифровую эпоху, где соцсети и технологии формируют новые иллюзии.

Исторический контекст

Роман "Великий Гэтсби" вышел почти сто лет назад, но до сих пор остаётся зеркалом общества. В 1920-е годы Америка переживала "ревущие двадцатые" — эпоху джаза, контрабанды и новых богатств. Сегодняшний мир, где роскошь и одиночество снова идут рука об руку, удивительно похож на тот, что описал Фицджеральд. Возможно, именно поэтому история о Гэтсби снова становится актуальной.

FAQ

Когда выйдет "Долина праха"?
Netflix пока не объявил дату премьеры.

Кто сыграет Гэтсби?
Информация о кастинге держится в секрете.

Будет ли фильм связан с романом напрямую?
Да, но это не ремейк, а свободная адаптация, где события и герои будут осмыслены в реалиях современного общества.

