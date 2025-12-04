Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 20:06

ыжие фасады больше не в моде — обновила кухню за пару дней, и теперь не узнаю свой дом

Кухню с деревянными фасадами можно обновить без нового гарнитура — дизайнеры

Когда речь заходит о модных тенденциях в интерьере, важно быть в курсе того, что актуально и что уже стало пережитком прошлого, сообщает дзен-канал Уютный дом с BLIZKO. В этой статье мы рассмотрим вещи, которые утратили свою популярность, и поделимся рекомендациями, какие элементы стоит заменить на более современные и стильные.

Шкафы и рабочие столы, как в офисе

Один из очевидных признаков устаревшего интерьера — это мебель, которая напоминает офисные решения. Шкафы с отделкой и рабочие столы, похожие на те, что можно увидеть в любом офисе, не добавляют уюта в квартиру. Они, скорее, создают атмосферу холодности и формальности, а также ассоциируются с прошлым веком, как минимум с 90-ми годами.

Что же стоит выбрать вместо этого? По мнению дизайнеров, благородные матовые шкафы глубоких, насыщенных цветов будут выглядеть гораздо более современно и стильно. Также очень красиво смотрятся белоснежные модели, которые подходят практически к любому интерьеру. Что касается рабочего стола, предпочтительнее выбрать модели из темного дерева, такие как шоколадный или ореховый оттенки. Такие столы выглядят элегантно и не перегружают пространство.

Плитка-кабанчик

Если еще несколько лет назад плитка-кабанчик была на пике популярности, то сейчас дизайнеры относят ее к антитрендам. Хотя этот элемент был почти в каждом проекте, пришло время попрощаться с ним. Сейчас плитка в марокканском стиле, крупный формат и геометрические фигуры — вот что в тренде.

Однако не стоит отчаиваться. Мода циклична, и через несколько лет плитка-кабанчик может снова вернуться в моду, как это уже случалось не раз. А пока эксперты советуют подождать пару лет, прежде чем снова вставить эту плитку в свой интерьер.

Рыжий цвет кухонных фасадов

Рыжий цвет фасадов кухни — это еще один пережиток прошлого. Хотя когда-то такой оттенок был довольно популярен, сегодня он уже не в моде. Дизайнеры считают этот цвет неприятным, он ассоциируется с грязью и портит общий вид помещения.

Что делать? Если ваша кухня имеет рыжие фасады, можно обновить ее с помощью специальной краски для мебели. В интернете есть множество видеоуроков, которые подскажут, как легко и быстро сделать фасады заново стильными. Процесс обновления займет всего несколько дней, но результат вас точно порадует. А если вы хотите радикальных перемен, можно купить новый кухонный гарнитур.

Столы на хромированных ножках с стеклянной столешницей

Стеклянные столешницы на блестящих хромированных ножках были модны два десятилетия назад, но сейчас такие столы не считаются стильными. Эксперты отмечают, что металл блестит дешево и делает интерьер менее элегантным.

Лучше всего в современных интерьерах смотрятся лаконичные деревянные столы. Древесина никогда не выйдет из моды, она со временем только становится красивее, а ее благородный вид добавит уюта в любой дом.

Диваны с полками и надстройками

Диваны с полками, встроенными в конструкцию, кажутся не только неудобными, но и бессмысленными. Хранить вещи на полках дивана — это не самый практичный способ, особенно когда приходится постоянно убирать пыль с этих поверхностей. Эти элементы, хотя и могут выглядеть креативно, не добавляют комфорта и не являются функциональными.

Вместо таких моделей эксперты рекомендуют выбирать простые, минималистичные диваны без лишних надстроек. Это классический и стильный выбор, который будет актуален долгое время.

Желтое золото в интерьере

Металлические элементы в интерьере, особенно желтое золото, могут сильно испортить общий вид. Хотя золотые аксессуары когда-то считались символом роскоши, сейчас они могут сделать интерьер дешевым и перегруженным. Столики, люстры, канделябры и другие элементы из позолоты придают помещению напыщенный вид, который не всегда уместен.

Декораторы советуют тщательно подходить к выбору металлических аксессуаров. Лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать перебора с золотыми акцентами и создать гармоничный интерьер. Золотые элементы должны быть использованы в меру, чтобы не превратить дом в музей.

Популярные вопросы о современных трендах в интерьере

  1. Что делать, если мой рабочий стол выглядит как офисный?
    Лучше всего заменить его на стол из темного дерева (орехового или шоколадного оттенка), который придаст интерьеру элегантность и комфорт. Такие столы не выйдут из моды и долго останутся актуальными.

  2. Как заменить плитку-кабанчик в интерьере?
    Взамен плитки-кабанчика выбирайте плитку в марокканском стиле или плитку крупного формата с геометрическими узорами. Эти элементы будут смотреться современно и стильно.

  3. Как обновить рыжие фасады кухни?
    Чтобы обновить рыжие фасады кухни, можно использовать специальную краску для мебели, которая позволит вам изменить цвет без необходимости покупки нового гарнитура.

Читайте также

Луковая паста очищает нержавеющую сталь без царапин — эксперт по уходу за посудой вчера в 12:11
Проверила совет бабушки — и была в шоке: пятна на кастрюлях исчезли на глазах

Как вернуть блеск старым кастрюлям без химии и затрат? Узнайте простой домашний способ с обычным луком, который быстро оживляет металлическую посуду и делает её сияющей.

Читать полностью » Современные кухни объединяют гостиную и рабочую зону — дизайнер интерьеров вчера в 8:06
Один элемент на кухне оказался лишним — и именно он делал интерьер дешёвым

Какой будет кухня будущего? Разбираем главные тренды 2026 года: гибкость планировки, скрытая техника, натуральные оттенки и умные системы хранения.

Читать полностью » Ёлки с литой хвоей имеют наивысший уровень пожаробезопасности — технологи вчера в 4:50
Делаю один тест рукой — и понимаю, стоит ли покупать именно эту искусственную ёлку

Как выбрать искусственную ёлку, которая прослужит много лет? Разбираем типы хвои — ПВХ, леску и литые ветки — и объясняем, чем они отличаются по цене, качеству и реалистичности.

Читать полностью » Стеклянные игрушки трескаются от перепадов температуры — специалисты по декору вчера в 0:34
Эту ошибку совершают 9 из 10 хозяек — и теряют любимые новогодние игрушки ещё до следующего Нового года

Как сохранить новогодние игрушки в идеальном состоянии до следующего сезона? Разбираем правила хранения стеклянных, пластиковых и ватных украшений и типичные ошибки.

Читать полностью » Сифон задерживает волосы и формирует пробку в изгибе — сантехники 02.12.2025 в 20:01
Вода начала уходить медленно: причина оказалась такой банальной, что даже стыдно — спасла ванну за 5 минут

Если вода в ванной уходит медленно, проблема может скрываться в сифоне. Разбираем рабочие способы очистки и профилактики, которые реально помогают.

Читать полностью » Интерьер 2026 отражает личность владельца и уходит от шаблонов — дизайнеры 02.12.2025 в 16:48
Картинка из Pinterest сдала позиции: дизайнеры массово избавились от белого минимализма

Главный тренд интерьеров 2026 года — индивидуальность. Дизайнеры рассказывают, почему стерильный минимализм ушёл, а сложные фактуры и локальные материалы выходят на первый план.

Читать полностью » Гибкий смеситель ускоряет мойку и экономит воду — дизайнеры 02.12.2025 в 12:22
Обновила кухню без ремонта — результат удивил так, что теперь заходить туда приятно как никогда

Современные решения помогают сделать кухню удобнее уже сегодня. Разбираем функциональные новинки — от магнитных розеток до встроенной вытяжки и бесшовных фартуков.

Читать полностью » Недосушенная одежда вызывает затхлый запах — эксперты по хранению текстиля 02.12.2025 в 8:12
Одежда пахнет странно, хотя всё постирано — ответ скрывается в одной привычке, о которой забывают

Затхлый запах в шкафу нарушает ощущение свежести даже у чистой одежды. Разбираем, как полностью устранить источник аромата и подобрать правильные средства для ароматизации.

Читать полностью »

