ыжие фасады больше не в моде — обновила кухню за пару дней, и теперь не узнаю свой дом

Когда речь заходит о модных тенденциях в интерьере, важно быть в курсе того, что актуально и что уже стало пережитком прошлого, сообщает дзен-канал Уютный дом с BLIZKO. В этой статье мы рассмотрим вещи, которые утратили свою популярность, и поделимся рекомендациями, какие элементы стоит заменить на более современные и стильные.

Шкафы и рабочие столы, как в офисе

Один из очевидных признаков устаревшего интерьера — это мебель, которая напоминает офисные решения. Шкафы с отделкой и рабочие столы, похожие на те, что можно увидеть в любом офисе, не добавляют уюта в квартиру. Они, скорее, создают атмосферу холодности и формальности, а также ассоциируются с прошлым веком, как минимум с 90-ми годами.

Что же стоит выбрать вместо этого? По мнению дизайнеров, благородные матовые шкафы глубоких, насыщенных цветов будут выглядеть гораздо более современно и стильно. Также очень красиво смотрятся белоснежные модели, которые подходят практически к любому интерьеру. Что касается рабочего стола, предпочтительнее выбрать модели из темного дерева, такие как шоколадный или ореховый оттенки. Такие столы выглядят элегантно и не перегружают пространство.

Плитка-кабанчик

Если еще несколько лет назад плитка-кабанчик была на пике популярности, то сейчас дизайнеры относят ее к антитрендам. Хотя этот элемент был почти в каждом проекте, пришло время попрощаться с ним. Сейчас плитка в марокканском стиле, крупный формат и геометрические фигуры — вот что в тренде.

Однако не стоит отчаиваться. Мода циклична, и через несколько лет плитка-кабанчик может снова вернуться в моду, как это уже случалось не раз. А пока эксперты советуют подождать пару лет, прежде чем снова вставить эту плитку в свой интерьер.

Рыжий цвет кухонных фасадов

Рыжий цвет фасадов кухни — это еще один пережиток прошлого. Хотя когда-то такой оттенок был довольно популярен, сегодня он уже не в моде. Дизайнеры считают этот цвет неприятным, он ассоциируется с грязью и портит общий вид помещения.

Что делать? Если ваша кухня имеет рыжие фасады, можно обновить ее с помощью специальной краски для мебели. В интернете есть множество видеоуроков, которые подскажут, как легко и быстро сделать фасады заново стильными. Процесс обновления займет всего несколько дней, но результат вас точно порадует. А если вы хотите радикальных перемен, можно купить новый кухонный гарнитур.

Столы на хромированных ножках с стеклянной столешницей

Стеклянные столешницы на блестящих хромированных ножках были модны два десятилетия назад, но сейчас такие столы не считаются стильными. Эксперты отмечают, что металл блестит дешево и делает интерьер менее элегантным.

Лучше всего в современных интерьерах смотрятся лаконичные деревянные столы. Древесина никогда не выйдет из моды, она со временем только становится красивее, а ее благородный вид добавит уюта в любой дом.

Диваны с полками и надстройками

Диваны с полками, встроенными в конструкцию, кажутся не только неудобными, но и бессмысленными. Хранить вещи на полках дивана — это не самый практичный способ, особенно когда приходится постоянно убирать пыль с этих поверхностей. Эти элементы, хотя и могут выглядеть креативно, не добавляют комфорта и не являются функциональными.

Вместо таких моделей эксперты рекомендуют выбирать простые, минималистичные диваны без лишних надстроек. Это классический и стильный выбор, который будет актуален долгое время.

Желтое золото в интерьере

Металлические элементы в интерьере, особенно желтое золото, могут сильно испортить общий вид. Хотя золотые аксессуары когда-то считались символом роскоши, сейчас они могут сделать интерьер дешевым и перегруженным. Столики, люстры, канделябры и другие элементы из позолоты придают помещению напыщенный вид, который не всегда уместен.

Декораторы советуют тщательно подходить к выбору металлических аксессуаров. Лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать перебора с золотыми акцентами и создать гармоничный интерьер. Золотые элементы должны быть использованы в меру, чтобы не превратить дом в музей.

Популярные вопросы о современных трендах в интерьере