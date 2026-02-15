Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Маркова Опубликована сегодня в 9:50

Столовая трещит по швам от прошлого: устаревшие детали, которые душат интерьер и крадут пространство

Столовая больше не живет по строгим правилам прошлого и все чаще становится частью общего пространства дома. Формальные гарнитуры и тяжелый декор уступают место легкости, смешению стилей и функциональности. Дизайнеры уверены: пришло время пересмотреть привычный облик этой зоны. Об этом сообщает The Spruce.

Комплекты в тон и излишняя парадность

Еще недавно массивный стол и идеально подобранные к нему стулья считались признаком статуса и хорошего вкуса. Однако сегодня такой подход выглядит слишком демонстративным и мало связанным с реальной жизнью. По словам основательницы Ellerslie Interiors Лоры Любин, строгие обеденные гарнитуры с полностью совпадающими элементами постепенно уходят в прошлое.

"Когда-то эти комплекты были символом роскоши, но в современных домах они кажутся слишком строгими и неприветливыми", — говорит Лора Любин.

Ив Жан из Style My Space Design соглашается с коллегой. Когда стол, стулья и буфет подобраны как единый набор без намека на индивидуальность, помещение напоминает мебельный салон, а не уютный дом.

"Смешение разных стилей или выбор в пользу непринужденной, неформальной обстановки способствует общению и установлению связей, а не формальному подходу", — объясняет Ив Жан.

Поэтому дизайнеры советуют не бояться сочетать разные материалы и эпохи. Резной деревянный стол может соседствовать с современными мягкими стульями или винтажными креслами. Такой прием поддерживает идею, что интерьер, в котором не за что зацепиться, вдруг притягивает взгляд благодаря деталям и живой атмосфере, а не идеальной симметрии.

Громоздкая мебель и перегруженное пространство

Изменение планировок домов напрямую повлияло на облик столовых. В пространствах с объединенной кухней и гостиной тяжелые буфеты и массивные столы начинают "давить" и визуально уменьшать комнату. То, что раньше выглядело уместно в отдельной парадной зоне, в современных интерьерах кажется избыточным.

"Массивные деревянные сервировочные столики были хороши, когда столовые представляли собой отдельные парадные помещения, но в современных домах с открытой планировкой они просто занимают драгоценное пространство", — говорит Ив Жан.

Сегодня предпочтение отдают более легким конструкциям — столам на тонких опорах, комбинированным материалам, лаконичным формам. Это позволяет сохранить ощущение воздуха и гибкости. Тем более что специалисты все чаще отмечают: дом выглядит аккуратно, но выдаёт возраст с порога именно из-за устаревших громоздких решений, которые больше не соответствуют ритму современной жизни.

Помпезное освещение, тяжелые шторы и ковролин

Освещение также перестало быть элементом демонстрации статуса. Огромные люстры с обилием декоративных деталей, некогда обязательные для столовой, сегодня выглядят чрезмерно вычурно.

"Эти некогда величественные светильники теперь кажутся слишком помпезными и могут доминировать в интерьере, что не соответствует современным тенденциям минимализма и простоты", — говорит Лора.

Вместо сложных форм дизайнеры предлагают лаконичные подвесы и светильники с мягким рассеянным светом. Они подчеркивают столовую зону, не перегружая ее.

Похожие изменения коснулись и оформления окон. Тяжелые портьеры с ламбрекенами перекрывают естественный свет и делают комнату темнее. Гораздо актуальнее выглядят римские шторы или легкие льняные панели, которые позволяют регулировать освещение и сохраняют ощущение легкости.

Еще один спорный элемент — ковролин от стены до стены. В обеденной зоне такое покрытие быстро теряет внешний вид и требует сложного ухода. Современные владельцы домов чаще выбирают паркет, плитку или отдельные ковры, которые легче чистить и при необходимости заменить.

В итоге столовая перестает быть формальной комнатой "на особый случай" и становится пространством для повседневной жизни. Легкость, сочетание разных стилей и внимание к практичности формируют облик современной столовой, где комфорт и индивидуальность ценятся выше показной строгости.

Автор Елена Маркова
Елена Маркова — дизайнер, профильное образование, опыт 12 лет. Эксперт в промышленном дизайне, эргономике и проектировании предметно-пространственной среды.

