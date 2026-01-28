Кухня больше не выставка: детали интерьера, которые внезапно сделали её холодной и неудобной

Кухня в доме давно перестала быть исключительно утилитарным пространством для готовки. Сегодня это центр повседневной жизни, где собираются за завтраком, работают и проводят время вместе. Именно поэтому многие привычные элементы оформления начали восприниматься как устаревшие. Об этом сообщает издание The Spruce.

От идеальной симметрии — к живому интерьеру

Еще недавно кухонная зона с полностью совпадающей мебелью и обеденной группой "из одного комплекта" считалась универсальным решением. Однако дизайнеры все чаще называют такие кухни статичными и лишенными характера. Когда стол и стулья выглядят как единое целое, пространство начинает напоминать выставочный зал, а не живую часть дома. Современный подход предполагает свободу сочетаний, игру фактур и визуальный ритм, что перекликается с тем, как в интерьерах стали чаще использовать цвет и текстуры. Разные стулья, сочетание дерева и мягкой обивки, винтажные или акцентные элементы делают кухню более тёплой и располагающей к общению.

"Когда все предметы идеально совпадают, пространство теряет живость и кажется слишком формальным", — говорит основательница Style My Space Design Ив Джин.

Громоздкая мебель уходит в прошлое

Тяжёлые деревянные столы и массивные стулья хорошо смотрелись в изолированных кухнях прошлого, но в современных домах с открытой планировкой они создают ощущение перегруженности. Такая мебель визуально "съедает" пространство и ограничивает гибкость использования кухни. Дизайнеры всё чаще советуют выбирать более лёгкие модели и комбинированные материалы, чтобы кухня не напоминала зал для официальных встреч.

"В открытых пространствах громоздкая мебель отнимает ценные метры и делает кухню визуально тяжелее", — отмечает Ив Джин.

Слишком вычурные люстры

Когда-то большие декоративные люстры были главным акцентом над кухонным столом. Сегодня подобные светильники часто выглядят чрезмерно театрально и подавляют пространство. Актуальные решения тяготеют к сдержанности и простоте: аккуратные подвесы или лаконичные формы создают мягкий свет и поддерживают расслабленную атмосферу кухни.

"Раньше такие люстры символизировали статус, но сейчас они могут нарушать баланс и доминировать в интерьере", — объясняет основательница Ellerslie Interiors Лора Любин.

Официальные шторы и тяжёлые драпировки

Плотные портьеры, ламбрекены и сложные конструкции на окнах всё реже находят место в кухонных интерьерах. Они утяжеляют пространство и перекрывают естественный свет, из-за чего кухня выглядит устаревшей. Всё больше внимания уделяется простым решениям: римским шторам, льняным панелям или минималистичным жалюзи, которые поддерживают ощущение воздуха и простора.

"Массивный текстиль на окнах делает кухню мрачной и визуально усталой", — подчёркивает основательница Kaylee Pauley Interiors Кейли Поли.

Ковры от стены до стены

Ковровое покрытие по всей площади кухни раньше встречалось достаточно часто, но сегодня дизайнеры рекомендуют от него отказаться. Такое решение сложно в уходе и не подходит для зоны, где регулярно готовят и принимают пищу. Альтернативой становятся деревянные полы, плитка или отдельные ковры под обеденной зоной, выбор которых напрямую связан с тем, как прочность напольного покрытия зависит от материала и технологии укладки. Всё больше производителей предлагают стильные и практичные варианты, адаптированные именно для кухни.

Современная кухня всё меньше ассоциируется с формальностью и всё больше — с реальной жизнью. Отказ от избыточной вычурности делает пространство удобным, гибким и визуально лёгким, позволяя интерьеру подстраиваться под повседневные привычки дома.