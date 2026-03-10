Бренд больше не в цене: как покупатели выбирают современные устройства, а не вечные привычки

В мире ускоряющегося технологического прогресса, где физика полупроводников и материалов диктует темпы устаревания, покупатели переосмысливают стратегии приобретения приборов. Инженер-физик Илья Рыбальченко, член Совета МГО Российского экологического движения, аргументирует: выгоднее выбирать доступные модели на 5 лет службы, чем переплачивать за вечные бренды. Антропология потребления подтверждает сдвиг от долговечности к своевременному обновлению гаджетов. Об этом сообщает MoneyTimes.

Ранее доминировала ориентация на сверхнадежные устройства известных марок, но эволюция технологий опережает механический износ. По словам эксперта, приборы морально устаревают быстрее, чем ломаются, делая замену через несколько лет экономически рациональной. Пример со стиральными машинами иллюстрирует: модели за 10 тысяч рублей стирают не хуже люксовых, но служат короче.

"Брать бренды, которые прослужат не одно десятилетие, теряет смысл. Гораздо выгоднее взять то, что прослужит пять лет и после просто заменить на новую, более современную модель, которая появится в тот момент. Простой пример стиральной машины. Хорошая стиральная машина, которая прослужит не одно десятилетие, начинается от 30 000 рублей. В то же время в три раза дешевле можно купить стиральную машину, которая будет точно так же стирать, но при этом сломается через пять с небольшим лет. Но тем не менее, это выгоднее", — уверяет Илья Рыбальченко.

Рыбальченко подчеркнул приоритет отзывов пользователей над сухими характеристиками для оценки реальной производительности и срока службы. Как отметил специалист, начинать анализ стоит с опыта владельцев, определяя момент желаемой замены, а технические детали изучать вторыми. Такой подход, подкрепленный данными о поведенческих паттернах, минимизирует риски неоправданных трат.