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Салон автомобиля
Салон автомобиля
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Дмитрий Сафронов Опубликована вчера в 16:38

Электроника подставила водителей в самый ответственный момент: когда штатные системы бессильны

У современных машин кнопок и режимов уже столько, что водитель иногда сам не помнит, что из этого вообще включал. Зимой это особенно заметно: одно колесо шлифует ледяную кашу во дворе, электроника нервно мигает, а потом машина вдруг начинает ехать рывками, будто обиделась. Летом хватает пары сантиметров грязи у обочины, чтобы привычная техника поведения превратилась в борьбу с бортовой электроникой. На этом фоне менеджер крупного дилерского центра на уходящей неделе назвал пять опций, которые раздражают владельцев чаще других. И спор вокруг них, похоже, не утихает.

"Система курсовой устойчивости полезна на асфальте, но в грязи она часто мешает. Колеса начинают буксовать, а электроника уже видит в этом потерю сцепления и занос. Поэтому в таких ситуациях водители нередко отключают ESP. Но это доступно не на всех машинах, а где-то приходится даже вытаскивать предохранитель".

автоэксперт Иван Рогов

ESP и то, как электроника мешает в грязи

ESP помогает держать машину на траектории и не дает ей уйти в занос или боковое скольжение. Система сверяет поворот руля с реальным движением машины и ловит расхождения с помощью датчиков. На сухом асфальте это обычно работает без сюрпризов, но стоит забуксовать в грязи, и логика меняется.

Алгоритмы ESP заточены под безопасность на дороге, а не под выезды из раскисшего двора. Когда ведущие колеса начинают крутиться вхолостую, электроника режет тягу и вмешивается в движение. В итоге машина не выбирается, а упирается еще сильнее, и водитель начинает искать кнопку отключения.

Проблема в том, что такая кнопка есть не в каждой модели. Иногда система не отключается штатно, и тогда владельцу приходится действовать грубее, вплоть до предохранителя. После ливня под капотом многие тоже вспоминают, что электроника не любит нестандартные сценарии.

Докатка вместо колеса и урезанный набор в багажнике

Вместо полноценного запасного колеса производители все чаще кладут докатку. Это позволяет скинуть вес, сэкономить на сборке и освободить место в багажнике. Но на практике водитель получает не запаску, а временную меру, которая годится только до ближайшего шиномонтажа.

У докатки жесткие ограничения по скорости и ресурсу. Она заметно слабее обычного колеса и не рассчитана на долгую езду. Поэтому любая дальняя поездка с ней превращается в нервную прогулку до сервиса.

В ряде комплектаций из багажника исчезают даже домкрат и баллонный ключ. А иногда не кладут и саму докатку, ограничиваясь набором с герметиком. Для водителя это уже не экономия места, а вопрос, как доехать без лишней возни на обочине.

"Многие жалобы на современное оснащение машины связаны не с самой идеей, а с тем, как ее подали. Докатка спасает только в короткой поездке, а ESP начинает раздражать, когда машина оказалась не там, где ждала электроника. Водителю важно понимать, где именно у системы есть пределы. Иначе любая бытовая ситуация быстро превращается в лишнюю головную боль".

автомеханик Александр Михайлов

Плохой обзор, штатная навигация и уход кнопок

У многих новых машин широкие задние стойки и узкое стекло. Из-за этого водитель хуже видит, что происходит сзади и по бокам. На парковке это особенно заметно, когда приходится выкручиваться почти наугад и полагаться уже не на глаз, а на камеры и датчики.

Штатная навигация тоже нравится далеко не всем. Она часто уступает приложению в смартфоне, обновляется медленно и не всегда знает о новых дорогах. Водитель получает экран, который вроде бы есть, но подменяет удобство на лишние попытки найти нормальный маршрут.

Отдельная история — физические кнопки. Производители все чаще уводят управление в сенсорные меню, и это раздражает даже тех, кто спокойно относится к экрану на панели. Нужная функция иногда прячется глубоко, а искать ее на ходу неудобно и просто лишнее.

Ответы на популярные вопросы

Почему ESP мешает именно в грязи?
Потому что система принимает буксование за опасную потерю сцепления. Она режет тягу, хотя в этой ситуации водителю как раз нужен свободный выход из колеи.

Можно ли ездить с докаткой далеко?
Нет, она рассчитана только на короткий путь до шиномонтажа. Долгая поездка на ней опасна и для машины, и для водителя.

Почему сенсорные панели злят водителей?
Потому что нужная функция часто спрятана в меню. Вместо пары движений рукой приходится листать экран и отвлекаться от дороги.

Зачем производители убирают запаску и кнопки?
Они экономят место, массу и деньги на сборке. Но для владельца это часто оборачивается менее удобной повседневной жизнью.

Проверено экспертом: автомеханик Александр Михайлов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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