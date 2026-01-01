Сделали ремонт в ванной — а пользоваться неудобно: главные ошибки интерьера

Современная ванная комната всё реже выглядит как набор стандартной сантехники и плитки "как у всех". Сегодня это продуманное пространство для комфорта, восстановления и повседневных ритуалов, где важна каждая деталь. Дизайнеры всё чаще призывают отказаться от привычных решений, которые быстро устаревают или оказываются неудобными в эксплуатации. Об этом рассказали профильные эксперты в сфере интерьерного дизайна.

От мраморных имитаций и капризных покрытий

Дизайнер Ануш Аракелян советует пересмотреть отношение к популярным отделочным решениям и фурнитуре.

"В последние годы часто встречаю запросы на черные смесители, они стали модными. Однако опыт показал, что такие аксессуары со временем покрываются известковым налетом, который не очищается на 100%", — отмечает дизайнер Ануш Аракелян.

По её словам, более практичной альтернативой становится тёмный брашированный никель, на котором почти не заметны капли воды. Также специалист рекомендует временно отказаться от массового керамогранита под чёрный и белый мрамор: из-за его повсеместного использования такие ванные быстро теряют актуальность. Натуральный камень или нейтральные фактуры выглядят долговечнее и индивидуальнее.

Душ без кабины и меньше визуального шума

Марина Саркисян обращает внимание на эргономику и ощущение свободы в пространстве.

"Стоит отказаться от надоевшей плитки под мрамор, устаревшего цветового деления стен на темный низ и светлый верх, размещения стиральной машины и громоздких многофункциональных душевых кабин — открытые душевые зоны гораздо практичнее и эстетичнее", — говорит дизайнер Марина Саркисян.

Эксперт подчёркивает актуальность натуральных и тёплых текстур — песчаника, бетона, травертина, а также сочетаний в стиле джапанди, где минимализм дополняется функциональностью.

Плитка не обязана быть везде

Ирина Чуфистова считает, что облицовка всех стен плиткой — устаревший приём.

"Облицовка плиткой всех стен сейчас выглядит банально и устарело. Гораздо интереснее сочетать разные материалы: частично убирать плитку, добавлять покраску или другие фактуры", — отмечает дизайнер Ирина Чуфистова.

По её мнению, комбинированная отделка и продуманное многоуровневое освещение делают ванную более уютной и современной, а само пространство — ближе к жилому.

Функциональность вместо декоративности

Анна Бавыкина акцентирует внимание на практичности решений.

"Нефункциональные консоли без системы хранения стоит заменить продуманными модульными системами с выдвижными ящиками", — объясняет архитектор и дизайнер Анна Бавыкина.

Она также советует минимизировать количество швов, выбирать крупноформатные материалы и продумывать сценарии освещения, а не ограничиваться одним потолочным светильником.

Новые материалы и акцентные детали

Наталия Суслина отмечает расширение палитры отделки и отказ от избыточного декора.

"Смесители теперь чаще выбирают в акцентных финишах — бронза, латунь, полированная сталь вместо привычных хромированных или черных покрытий", — говорит архитектор Наталия Суслина.

По её словам, в приоритете единый материал на всю высоту стен, встроенные системы хранения и мебель на заказ, которая позволяет использовать пространство максимально эффективно.

В итоге современная ванная — это не набор трендов, а сбалансированное пространство, где эстетика поддерживает удобство. Отказ от устаревших решений, внимание к деталям и выбор качественной базы позволяют создать интерьер, который будет актуален и комфортен долгие годы.