Бунт против минимализма: 5 дерзких сумок, которые пришли на смену скучным базовым моделям

Запах свежей кожи, текстура плетения, чуть уловимый аромат дорогой парфюмерии — сумки способны не просто дополнить образ, но и рассказать о его владелице. В прошлом сезоне казалось, что тренды достигли пика, но модный мир не стоит на месте. Сегодня разбираемся, какие сумки заставят сердце биться чаще, чем от распродажи в любимом магазине. От классической "авоськи" до дерзкой шнуровки — модный разбор от стилиста Марины Ковальчук.

"Сумка — это не просто аксессуар, это завершающий штрих, который может либо укрепить, либо полностью разрушить образ. Важно, чтобы она соответствовала стилю, случаю и, конечно, настроению. Например, плетеные сумки отлично смотрятся в летних образах, добавляя легкости и расслабленности. Но их нельзя носить с деловым костюмом, это будет смотреться неуместно. А вот минималистичные сумки-шоперы — настоящие хамелеоны, они вписываются почти во всё, от кэжуала до smart-casual." Персональный стилист Марина Ковальчук

Шопер: французский шик вместо "авоськи"

Классическая "авоська" в новом прочтении — легкая, практичная и удивительно элегантная. Такая сумка моментально добавляет образу оттенок французского шика, даже если вы пока далеки от Елисейских полей. Цена вопроса — 6 900 рублей за модель от ASKENT. Она не займет много места в чемодане, за что ее полюбят путешественницы.

Сочетайте этот универсальный аксессуар с чем-то расслабленным, но стильным. Льняной комплект из рубашки и брюк, короткие джинсовые бермуды с жилеткой или просто оверсайз футболка с юбкой макси — шопер станет идеальным дополнением. Главное, помните, что содержимое сумки тоже становится частью вашего имиджа. Так что порядок внутри — залог вашего успеха.

Обратите внимание на итальянские секреты стиля: часто именно в деталях кроется секрет безупречного образа. Шопер, как и правильно подобранные аксессуары, может преобразить самый простой наряд.

Сумка-ведро: отпускное настроение в городе

Форма ведра уже не первый сезон держится в топе благодаря идеальному балансу вместительности и узнаваемого силуэта. Нынче особенно актуальны модели из натуральных материалов: рафии, соломы или джута. Они привносят в любой образ неуловимую "отпускную" нотку, даже если вы проводите лето в мегаполисе. Плетеная сумка от LIU JO обойдется в 16 390 рублей.

Такой аксессуар легко подружится с льняным сарафаном, платьем-рубашкой или даже классическим поло в сочетании с хлопковыми бермудами. Если хочется добавить немного контраста и объема — смело накидывайте сверху объемный жакет или привычную джинсовую куртку. Ищите вдохновение и идеи для новых образов в Pinterest, там найдется все.

Если вы думаете, что натуральные материалы идут только для дачи, то глубоко ошибаетесь. Правильная подача и сочетание могут превратить соломенную сумку в элемент городского шика. Главное — не бояться экспериментировать с фактурами и формами.

Овальная сумка: ирония и акцент на талию

Экстремально вытянутый овальный силуэт этой сумки выглядит свежо и немного иронично. Она требует лаконичного верха: облегающего лонгслива, кроп-топа или приталенного жакета. Модель от ARNY PRAHT стоит 8 900 рублей.

Низ образа можно выдержать в схожей философии: короткая мини-юбка или, наоборот, максимально широкие брюки-палаццо. В обоих случаях эта горизонтальная линия сумки будет "разбивать" вертикаль наряда и изящно подчеркивать талию. Самый модный способ носить такой аксессуар — прижать его под мышкой, наподобие багета, или держать в руке, словно удлиненный клатч.

В этом сезоне приветствуется игра форм. Сочетание узкой вытянутой сумки с широкими брюками создает интересный визуальный эффект, выравнивая пропорции и привлекая внимание к талии. Это отличный прием для тех, кто хочет казаться стройнее и выше.

"Аксессуары сегодня играют чуть ли не главную роль в создании образа. Если раньше сумка была лишь дополнением, то сейчас она может стать его центром. Например, сумка с активным декором, как шнуровка, отлично смотрится с максимально простым, почти монашеским нарядом. Главное — не переборщить. Один яркий акцент — и вы звезда. Если сумка минималистична, ее можно оживить за счет многослойности или необычных фактур в одежде." Визажист, эксперт по макияжу Екатерина Лаврова

Мягкий клатч: тактильность и контрасты

Клатч-подушка, ставший некогда флагманским изделием Bottega Veneta, теперь прочно занял место в базовом гардеробе. Главное здесь — тактильные ощущения: мягкая кожа, приятный объем и полное отсутствие острых углов. Модель от LIME стоит 5 999 рублей.

Идеально он работает на контрасте с более строгими, архитектурными вещами. Например, жакет с выраженной линией плеча, кожаный тренч или структурный жилет. Чтобы сбалансировать объем в руках, низ образа выбирайте максимально лаконичный: юбку миди из сатина или трикотажа, классические прямые брюки или джинсы.

Носить такой клатч предлагается исключительно под мышкой, словно газету, или просто в руке, обхватив за дно. Все ваши идеи для создания элегантного образа заиграют по-новому с этим мягким акцентом.

Сумка со шнуровкой: бунт против минимализма

Главный хит для всех, кому надоел приевшийся минимализм. Шнуровка — это явная отсылка к эстетике корсетов и архивным коллекциям 90-х. Она добавляет даже самой простой сумке ту самую "перчинку" и характер. Модель из ARNY PRAHT обойдется в 14 900 рублей.

Такой аксессуар отлично впишется в образы с мускулинной эстетикой: оверсайз пиджак, строгая мужская рубашка и майка-алкоголичка, куртка из потертой кожи, широкие джинсы, карго или бермуды. Дерзкий декор сумки можно "успокоить" летящей шелковой юбкой. Игра контрастных фактур — нежного шелка и грубых шнуров — выглядит гармонично и дорого.

Не бойтесь смешивать стили. Сочетание брутальной сумки со шнуровкой и воздушной юбки — это уже не просто модный прием, а целая философия игры на контрастах, которая всегда выглядит выигрышно.

Длинноворсовая замша: "тихая роскошь" и бохо

"Мохнатая" фактура — еще один неоспоримый хит сезона. Такая сумка мгновенно добавляет в образ дух бохо-шика и одновременно отражает тренд на "тихую роскошь". Сумка от IDOL стоит 15 990 рублей.

Этот аксессуар будет идеально смотреться с тонким трикотажем, легким шелком и льном. Сумка в насыщенных шоколадных или рыжих оттенках особенно эффектно " подружится" с классическим голубым денимом.

Фактурные сумки, например, из длинноворсовой замши, притягивают взгляды и делают образ более интересным. Если в вашем гардеробе преобладают однотонные вещи, такая сумка станет той самой изюминкой, которая выделит вас из толпы.

Марина Ковальчук Проверено экспертом: Персональный стилист

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