Разрыв с Аврил Лавин шокировал фанатов: что скрывал её бывший все эти годы

Аврил Лавин и Mod Sun были одной из самых обсуждаемых пар в музыкальной индустрии. Их история любви длилась несколько лет и завершилась неожиданной помолвкой у подножия Эйфелевой башни. Однако через год счастливая жизнь пары закончилась, оставив поклонников в недоумении. Недавно музыкант впервые поделился своими мыслями о совместной жизни с певицей и о том, что этот опыт изменил его взгляд на себя и окружающих.

Начало отношений и совместная работа

Mod Sun рассказал, что их знакомство с Аврил произошло благодаря музыкальному лейблу, где они оба были задействованы.

"Мы познакомились благодаря действительно крутому лейблу, занимающемуся музыкой", — поделился музыкант в выпуске подкаста Банни Хо Dumb Blonde.

Он подчеркнул, что работа с Лавин вдохновляла его.

"Это было чудесно. Она была настоящим талантом. Я пишу и продюсирую песни для других исполнителей, поэтому было здорово придумать что-то и увидеть, как кто-то настолько чертовски талантливый исполняет это", — отметил Mod Sun.

Совместное творчество позволило им лучше узнать друг друга, но также выявило различия в характерах и подходах к жизни. Музыкант признает, что эти различия сыграли роль в их расставании, хотя детали он не раскрывает.

Личностный рост через отношения

Три года, проведённые с Лавин, оказали на Mod Sun значительное влияние. Он объяснил, что отношения помогли ему осознать собственные эмоции и потребности.

"Мы с ней два разных человека. Думаю, я оказал на нее большое влияние. Но и она на меня не меньшее — в плане моего взросления. Сейчас я уверен в себе, потому что последние три года я терялся в догадках: "Какое место я занимаю?”", — признался музыкант.

После разрыва Mod Sun сосредоточился на развитии эмпатии и духовного здоровья. Он начал ежедневно молиться, прося себя быть более чутким и внимательным к другим людям, даже если те причиняют боль.

"Я молюсь каждый день, и в своих молитвах я прошу: "Просто позволь мне быть чутким лидером и путеводной звездой. Моя форма эмпатии наконец-то сводится к тому, чтобы сказать: "Чувак, тебе нужно выйти из зоны комфорта. Когда кто-то поступает с тобой плохо, перестань думать: ”Да пошел он! Ты поступил со мной подло, и я хочу отомстить". Я начал ставить себя на их место", — пояснил Mod Sun.

Эта работа над собой позволила ему избавиться от негативных эмоций по отношению к бывшим партнёрам и взглянуть на отношения более зрелым образом.

Изменение отношения к бывшей

Ранее Mod Sun признавался, что после разрыва он испытывал бы злость и желание дистанцироваться от Аврил.

"Если бы мы разговаривали об этом три месяца назад, я бы, наверное, сказал: "Да пошла она. Надеюсь, она это услышит”, — признался он.

Сейчас его чувства изменились, и он отмечает, что готов относиться к бывшей с теплотой и уважением.

"Но сейчас я думаю, что если встречу ее скажу: "Я тебя люблю. Надеюсь, у тебя все хорошо”", — добавил музыкант.

Эта трансформация демонстрирует, что разрыв может стать точкой роста, если человек готов анализировать свои эмоции и работать над собой.

А что если…

Если бы Mod Sun не взялся за духовное развитие после разрыва, он, возможно, продолжал бы испытывать злость и сожаление, что могло бы негативно сказаться на будущих отношениях и карьере. Работа над собой позволила ему превратить болезненный опыт в личностный рост.

