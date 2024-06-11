Сегодняшние мошенники способны посредством обманных путей получить персональные данные гражданина от "Госуслуг", после чего открыть доступ к банку человека и переводить от его лица денежные средства солдатам Вооружённых сил Украины. О возможных махинациях с "Газетой.Ru" поделился гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Владимир Арлазаров отметил, что мы сейчас живём во время постоянных краж личных данных в сети Интернет и т. д. Он добавил, что урон, нанесённый такими незаконными атаками, не сравнится с той безнаказанностью, которую получают преступники за свои деяния при краже персональных сведений. По его словам, злоумышленники имеют все необходимые сведения и документы российских граждан.

Эксперт заявил, что мошенники уже перешли на Федеральную налоговую службу России и промышляют свои преступные деяния там. По этой причине пробраться в личный аккаунт россиянина в справочно-информационный сервис "Госуслуги" уже не составит сложностей.

По словам Владимира Арлазарова, злоумышленниками могут быть как люди террористических организаций, так и граждане недружественных иностранных государств.

Чтобы избежать утечки данных и перевода денежных средств в нежелательные места, Владимир Арлазаров считает, что нужно изменить систему банковских проверок. По его мнению, финансово-кредитные организации должны приобрести специальные усовершенствованные аппараты, которые будут анализировать переводы и оставлять результаты в базе данных. Таким образом, если злоумышленники попытаются осуществить какие-либо незаконные действия, то это будет отображаться, и правоохранительные органы сразу смогут выявить нарушителя.

Фото: Flickr / David Whelan (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)