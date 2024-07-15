Злоумышленники под видом обновления настроек сети или осуществления технических действий для усовершенствования качества связи стараются заполучить секретные сведения о гражданине, а также произвести денежные операции. Что станет помощником для россиян в такой ситуации, информировал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Злоумышленники дозваниваются до своей жертвы и выставляют себя работником оператора связи, после чего заявляют им о необходимости обновления настроек сети или осуществления технических действий для усовершенствования качества связи. Мошенники информируют свою жертву, что производится плановая замена приборов на вышках сотовой связи, тем самым поторапливая человека для того, чтобы он быстрее сделал так, как хочет злоумышленник, и у него не оставалось времени подумать.

После этого по классике мошенники сообщают о необходимости рассказать им различные уникальные коды, которые способствуют проникновению в личные аккаунты, а также даёт им право не только видеть конфиденциальные данные о человеке, но и распоряжаться его денежными средствами.

Эксперт советует задействовать услуги антиспама и блокировки сомнительных абонентов. Помимо этого, для борьбы с такими мошенниками Андрей Бийчук сообщил, что ни в коем случае нельзя переходить по непонятным ссылкам, а также рассказывать им свои пароли. Эксперт сообщил о том, что очень важно не торопиться в этом деле, даже в случае, если на другой стороне телефона тебя подгоняют.

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