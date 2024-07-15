Злоумышленники под видом обновления настроек сети или осуществления технических действий для усовершенствования качества связи стараются заполучить секретные сведения о гражданине, а также произвести денежные операции. Что станет помощником для россиян в такой ситуации, информировал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
Злоумышленники дозваниваются до своей жертвы и выставляют себя работником оператора связи, после чего заявляют им о необходимости обновления настроек сети или осуществления технических действий для усовершенствования качества связи. Мошенники информируют свою жертву, что производится плановая замена приборов на вышках сотовой связи, тем самым поторапливая человека для того, чтобы он быстрее сделал так, как хочет злоумышленник, и у него не оставалось времени подумать.
После этого по классике мошенники сообщают о необходимости рассказать им различные уникальные коды, которые способствуют проникновению в личные аккаунты, а также даёт им право не только видеть конфиденциальные данные о человеке, но и распоряжаться его денежными средствами.
Эксперт советует задействовать услуги антиспама и блокировки сомнительных абонентов. Помимо этого, для борьбы с такими мошенниками Андрей Бийчук сообщил, что ни в коем случае нельзя переходить по непонятным ссылкам, а также рассказывать им свои пароли. Эксперт сообщил о том, что очень важно не торопиться в этом деле, даже в случае, если на другой стороне телефона тебя подгоняют.
Фото: Flickr / Fairphone (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Джонсон: покушение на Трампа случилось по вине Секретной службы США
Спецслужба Соединённых Штатов Америки не обеспечила качественную защиту экс-президента США Дональда Трампа, из-за чего злоумышленник смог оказаться так близко к своей жертве и напасть. Об этом информировал YouTube-канал Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.
Медведев предрёк Трампу победу на выборах в США
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что 45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уже смог одержать победу в предвыборной гонке после произошедшего нападения на него в Пенсильвании. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт "За Рулем" Колодочкин: вязкое моторное масло может привести к серьёзным поломкам
Использование слишком вязкого масла в автомобильном двигателе может привести к серьезным поломкам, как объяснил эксперт Михаил Колодочкин.
The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода
В The Indian Express рассказали о случае непроходимости пищевода у 39-летнего мужчины после употребления сухих семян чиа, которые он съел, предварительно не замочив их.