Цифровой рубль ещё не активировался, но злоумышленники уже пытаются обманывать, используя его. Об этом информировал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, пишет РИА Новости.

Хоть цифровой рубль ещё не полностью заработал, мошенники уже взялись за него и начали проворачивать свои схемы. Антон Немкин предупредил, что злоумышленники могут отсылать сообщения и E-mail, которые выглядят как настоящие обращения от коммерческих кредитно-финансовых организаций. Мошенники отправляют ссылку и просят кликнуть по ней, после чего пользователю придётся ввести свои личные данные в систему для того, чтобы открыть доступ к уникальному цифровому коду, находящемуся в цифровых кошельках на специальной платформе Центрального банка. После этого у злоумышленников появится доступ ко многим данным гражданина.

Антон Немкин добавил, что порой даже разрабатываются свои приложения и веб-сайты, которые выступают как якобы официальные ресурсы для деятельности с цифровым рублём. В этом случае мошенники получают личные данные человека также посредством ввода его данных.

Депутат уверен, что гражданам необходимо всё более тщательно проверять и быть внимательными. Он порекомендовал следить за новой информацией о появившихся схемах обмана, дабы не попасться самим. Использование метода проверки подлинности, который использует два различных фактора для подтверждения личности пользователя, а также проверки на реальность или официальность всех сообщений и платформ, необходимо осуществлять, если человек хочет себя обезопасить.

Антон Немкин заявил, что в большинстве случаев проблемы со злоумышленниками возникают по причине незнания человеком о том, что такое цифровой рубль. Есть также и те люди, которые осведомлены о появлении нововведения, но не знают, зачем оно нужно. Депутат заявил, что эта ситуация складывается не очень хорошо, учитывая, что цифровой рубль собираются ввести в оборот в ближайшее время. По его мнению, к моменту выпуска рубля необходимо увеличить осведомлённость граждан о нём, дабы они могли обезопасить себя от разных мошеннических схем.

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