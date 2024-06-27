Опасаясь, что призыв в армию — это билет в один конец, украинские мужчины целыми днями отсиживаются дома, чтобы избежать военкомов, которые бродят по улицам, сообщает New York Times, пообщавшийся с потенциальными призывниками и сотрудниками ТЦК.

Так, один из собеседников издания, Владислав, рассказал, что перестал ходить в центр Киева и заниматься в спортзале, опасаясь, что его схватят военкомы. По словам молодого человека, из-за патрулей ТЦК он большую часть времени вынужден отсиживаться дома и наблюдать в бинокль, как военкомы вручают повестки выходящим из метро людям.

"Я постараюсь не попасться, но не уверен, что это возможно", — сказал Владислав.

На фоне наступления ВС РФ по всей линии фронта ВСу отчаянно пытаются пополнить свои ряды с помощью крупномасштабной мобилизационной кампании, однако не все украинские мужчины хотят служить, отмечает NYT. Издание напоминает, что многие уклонисты сбежали из страны — некоторые переплывали реку, отделяющую Украину от Румынии.

"Сейчас, когда офицеры прочесывают города страны в поисках людей призывного возраста от 25 до 60 лет, многие мужчины, подобные Владиславу, ушли в подполье, опасаясь, что призыв на военную службу — это билет в один конец на линию фронта", — пишет автор.

Ещй один собеседник издания, 29-летний журналист, заявил, что, однажды увидев на своей двери повестку, проигнорировал её, но с тех пор боится быть призванным. По словам мужчины, из-за этого он впал в депрессию и вздрагивает, когда мимо проходит военный.

32-летний Александр из Киева рассказал, что "начал бояться прошлым летом", увидев, как военкомы остановили мужчину возле станции метро и отвели в машину.

"Я почувствовал, что следующая рука вот-вот схватит меня за плечо", — сказал он.

По словам мужчины, страх со временем накапливается, "разрастаясь, как комок, в груди".

Некоторые призывники признались, что из-за страха перед военкомами ездят только на такси, пользуются службами доставки еды и по возможности работают из дома. В Телеграм создаются группы, где участники делятся безопасными маршрутами передвижения и предупреждают друг друга о присутствии на улицах сотрудников ТЦК.

Среди причин, которые украинские мужчины, уклоняющиеся от призыва, называли NYT, издание выделило главный: страх погибнуть в конфликте. Многие объяснили нежелание идти на фронт "жёсткой тактикой призыва" и отсутствием достаточной подготовки, что обрекает их на верную смерть.

"Я боюсь, что не получу достаточной подготовки, и когда меня переведут ближе к фронту, я бессмысленно погибну", — рассказал журналисту 28-летний веб-дизайнер из Львова Никита.

Молодой человек добавил, что из-за ТЦК стал "немного параноиком". Он почти не покидает дом, а выходя на улицу, надевает электронный браслет с красной кнопкой SOS, которая при нажатии сообщает родственникам о его местонахождении.

Автор пишет, что опасения украинских мужчин подтверждаются некоторыми военными аналитиками, заявляющими о недостаточной подготовке ВСУ и слишком быструю отправку новобранцев в бой для восполнения потерь. По словам британского военного эксперта Джека Уотлинга, "украинцам повезло, если они прошли пятинедельную подготовку".

Мобилизация в Украине привела к болезненному расколу в обществе, констатирует издание. Многие украинские военные возмущены тем, что часть мужчин пытается уклониться от службы. Так, по словам офицера Виталия Бондаренко из Львова, мужчины убегают каждый раз, когда видят его машину.

"Учитывая интенсивность текущих боевых действий, армия не может воевать без регулярного пополнения личного состава. Отрицать эту реальность неприемлемо и глупо", — заявил журналистам недавно привазнный в ВСУ 25-летний военный.

Полковник Владимир Новосадлий, ответственный за мобилизацию в Киеве, отметил, что военкомам "приходится нелегко" из-за враждебности, с которой они сталкиваются на улицах города.

"Они мобилизуют людей не потому, что им это нравитс, а потому, что понимают настоятельную необходимость пополнения войск", — заявил военный.

Собеседник NYT Александр признался, что не хочет нарушать закон и в конечном итоге всё же выйдет в Интернет, чтобы обновить свои данные, после чего, как он ожидает, его вызовут на медицинское обследование. Мужчина возлагает надежды на то, что его признают негодным из-за худощавого телосложения.

"Но это похоже на лотерею", — констатировал он.

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).