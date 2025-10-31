Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 18:17

Мобилизация резервистов в Тюменской области — как попасть в команду для защиты от атак беспилотников

Тюменская область набирает граждан в мобилизационный резерв для защиты от атак беспилотников

Тюменская область объявила о наборе граждан в мобилизационный резерв для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра правительства региона.

Угроза атак беспилотниками

"В связи с применением вооруженными силами Украины дальнобойных беспилотных летательных аппаратов возникла угроза поражения критически важных объектов и жилых массивов на территории Тюменской области. В целях повышения уровня защищенности принято решение использовать наиболее подготовленных, патриотически настроенных граждан для охраны этих объектов", — сообщил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

Кто может стать резервистом?

Резервистом может стать гражданин, находящийся в запасе и заключивший контракт с Минобороны РФ. Чирков уточнил, что в подразделение приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, годные по здоровью и не имеющие судимостей. Служба будет ограничена территорией региона и не будет связана с отправкой на фронт.

Подготовка и срок службы

Кандидаты пройдут двухнедельную подготовку на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища под руководством опытных инструкторов, прошедших боевые действия. Ориентировочный срок службы составит два месяца.

Зарплата и компенсации

Резервисты будут получать от 30 до 50 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания и должности. Также они получат вещевое обеспечение, медицинские и социальные гарантии. Во время службы резервисты сохранят свою среднемесячную зарплату по основному месту работы, и все расходы на выплату этой зарплаты будут компенсированы работодателям.

