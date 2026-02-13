Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет растяжку
Девушка выполняет растяжку
© Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:00

Подвижность уходит после 30 — 7 простых движений возвращают лёгкость без зала

Подвижность незаметно уходит уже после 30 лет, и многие понимают это не в зале, а в быту — когда сложнее присесть, подняться по лестнице или повернуться корпусом без напряжения. Силовые и кардио тренировки могут быть регулярными, но без "смазки" суставов свобода движений всё равно сужается, а риск травм растёт. Именно поэтому тренировки мобильности всё чаще называют обязательной частью фитнеса для взрослых. Об этом сообщает The Times.

Подвижность — это не растяжка

Гибкость показывает, насколько хорошо тянется мышца, а подвижность — насколько эффективно сустав проходит полный диапазон движений, когда одновременно работают нервная система, мышцы, сухожилия и суставные структуры. Можно легко тянуться к носкам, но при этом "сыпаться" в приседании или чувствовать дискомфорт при спуске по лестнице — это разные качества движения.

"Тот, кто легко касается пальцев ног, демонстрирует хорошую гибкость подколенного сухожилия", — говорит ассистент профессора физиотерапии Университета Ковентри Пол Шоукросс.

Эксперты отмечают: ограничение мобильности в бёдрах часто перегружает колени и поясницу, а недостаток подвижности грудного отдела позвоночника заставляет компенсировать шеей. И наоборот — регулярные активные упражнения возвращают телу "контроль" над движениями, а не только ощущение кратковременной расслабленности после растяжки.

Почему "мало и часто" работает лучше

Подвижность лучше развивается при частом воздействии: вы тренируете не только ткани, но и координацию. Движения можно вплетать в день — у рабочего стола, на кухне или перед телевизором. Логика простая: суставам полезно двигаться так, как они "задуманы", иначе амплитуда постепенно сокращается.

"Если ограничить движение суставов, то они фактически высыхают, и подвижность снижается", — говорит тренер по осанке и подвижности Джо Таффри.

Семь упражнений, с которых удобно начать

  1. Круги руками назад поочерёдно 15-30 секунд, затем двумя руками одновременно.
  2. Скольжения предплечьями по стене вверх-вниз 6-8 повторов, сохраняя контакт локтей и запястий.
  3. Вращения бёдра лёжа на боку: колено вверх (наружная ротация) и стопа вверх (внутренняя ротация), 6-8 повторов на сторону.
  4. "Продевание иглы" на четвереньках: рука вверх, затем под противоположную, таз неподвижен, 6-8 повторов.
  5. Плавный "позвонок за позвонком" мостик: подкрутить таз, подняться до лопаток и так же медленно опуститься, 6-8 повторов.
  6. 90-90 повороты коленей в стороны сидя с опорой руками, либо короткие "медвежьи" перемещения вперёд/назад.
  7. Стоя "ворота": поднять колено, контролируемо отвести наружу и вернуть к центру, 5-6 повторов на ногу.

Пара минут в день не заменит тренировки, но резко повышает качество движения: становится легче приседать, наклоняться, тянуться, дольше сохранять устойчивость и меньше "ломать" технику в силовых упражнениях. В итоге мобильность превращается не в отдельный редкий ритуал, а в привычную инфраструктуру тела — и именно это даёт лучший эффект на дистанции.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плоская попа отменяется — упражнения, которые включают ягодицы и меняют форму быстрее ожиданий сегодня в 10:52

Упругие ягодицы — это не только внешний вид, но и сила, баланс и защита от травм. Разбираем упражнения, которые действительно дают результат.

Читать полностью » Щадяще лишь на словах: формат с палками включает тело так, будто это полноценная тренировка сегодня в 0:48

Скандинавская ходьба стала популярной благодаря мягкой, но эффективной нагрузке: она укрепляет сердце, мышцы и подходит людям любого возраста.

Читать полностью » Лето ещё далеко, а живот уже в зоне риска: упражнения на пресс, которые спасают форму заранее вчера в 19:47

Пять упражнений на пресс из тренажёрного зала помогают комплексно проработать мышцы живота и подготовиться к пляжному сезону без экстремальных нагрузок.

Читать полностью » Ходили каждый день, но мышцы слабели — силовые тренировки изменили ситуацию вчера в 16:46

Недавние исследования показывают, что силовые тренировки помогают пожилым людям поддерживать мышечную массу и независимость.

Читать полностью » Полчаса до идеальной формы: интервальная Табата включает режим жиросжигания и прокачивает всё тело вчера в 15:54

30-минутная интервальная тренировка по системе Табата объединяет кардио и силовые упражнения, помогая развить выносливость и силу даже при плотном графике.

Читать полностью » Комбинировал кардио и силовые — продолжительность жизни связали именно с этим фактором вчера в 12:02

Учёные выяснили, что разнообразие физических упражнений связано с более низким риском смерти — даже при одинаковом объёме нагрузки.

Читать полностью » Бег ускоряется сам — если перестать делать это на автомате: 6 привычек, которые крадут секунды вчера в 9:42

Почему скорость бега зависит не только от тренировок и как привычки, питание, отдых и мышление помогают ускориться без увеличения нагрузок.

Читать полностью » Лень шепчет завтра, а тело просит паузу: как превратить йогу из обязанности в источник удовольствия вчера в 5:59

Почему йога исчезает из расписания и как вернуть её в жизнь? Пять простых шагов помогут сделать практику регулярной и по-настоящему любимой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Микробы попались с поличным: датчик на нижнем белье раскрывает тайную жизнь кишечника после еды
Наука
Краны ещё не пересохли, но счёт уже пошёл: дефицит воды превращается в глобальный риск
Недвижимость
Как организовать идеальное хранение в гардеробе: советы экспертов по клинингу и эргономике
Спорт и фитнес
Реформерский пилатес оказался сложнее штанги — скрытые мышцы включаются с первого занятия
Красота и здоровье
Съела яблоко вместе с едой — уровень сахара ведёт себя спокойнее: всё дело в сочетании
Еда
Беру лосось и майонез — ужин готов за 15 минут: рыба тает во рту и не пересыхает
Туризм
Ford отчитался о рекордном убытке в 11,1 млрд долларов — крупнейший минус со времён кризиса 2008 года
Питомцы
Перестала долго гулять с собакой — вес пополз вверх, а болезни пришли следом: сначала не придала значения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet