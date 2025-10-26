Гаджеты в доме, тревога в голове: что электромагнитное излучение делает с нервной системой
Современные технологии давно стали неотъемлемой частью жизни: смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники и Wi-Fi окружают нас буквально повсюду. Но с ростом удобства увеличиваются и тревоги о последствиях их воздействия на здоровье. Врач Екатерина Дмитренко в интервью для RuNews24. ru рассказала, что электромагнитное излучение мобильных устройств может представлять реальную угрозу для психоневрологического состояния человека.
"Электромагнитное излучение от мобильных устройств представляет серьёзную угрозу для психоневрологического здоровья человека", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.
Что такое TMF и почему оно опасно
Под термином TMF (technogenic magnetic fields) понимаются частоты, создаваемые человеком — в частности, радиоволны, исходящие от телефонов, роутеров и других гаджетов. По словам специалиста, именно эти поля оказывают комплексное влияние на организм, особенно на нервную систему.
Дмитренко ссылается на данные более 20 000 рецензируемых исследований, показывающих, что длительное воздействие искусственных частот связано с ростом числа психоневрологических и онкологических заболеваний.
Как электромагнитное излучение влияет на мозг
Постоянное использование мобильных устройств, особенно вблизи головы, может вызывать биохимические изменения в тканях мозга. Увеличивается выработка свободных радикалов, нарушается работа клеточных мембран, а в критически важных структурах — лобной коре и гиппокампе - возможны повреждения ДНК.
"Такие нарушения могут приводить к серьёзным последствиям: от головных болей до деменции и болезни Альцгеймера", — отметила врач Екатерина Дмитренко.
Кроме того, по наблюдениям врача, при постоянном воздействии TMF растёт количество случаев депрессии, тревожных расстройств и снижения когнитивных функций. Особенно чувствительными к излучению оказываются дети и подростки, чей мозг ещё находится в стадии формирования.
Сравнение: естественные и искусственные поля
|Параметр
|Естественные электромагнитные поля
|Искусственные (TMF)
|Источник
|Земное магнитное поле, грозы
|Телефоны, Wi-Fi, вышки
|Интенсивность
|Стабильная и адаптированная организмом
|Переменная и направленная
|Воздействие
|Физиологическое, привычное
|Потенциально стрессовое
|Последствия
|Не выявлены
|Возможные когнитивные и клеточные нарушения
Исторический прецедент: исследование Джорджа Карло
"Исследование 1993 года под руководством доктора Джорджа Карло показало двукратное увеличение риска развития рака у пользователей мобильных устройств", — напомнила врач Екатерина Дмитренко.
Этот проект, финансировавшийся индустрией связи, изначально был призван доказать безопасность технологий, однако полученные данные вызвали тревогу. Результаты быстро подверглись критике со стороны телеком-компаний, а дальнейшие исследования неоднократно ставились под сомнение из-за коммерческих интересов.
Советы шаг за шагом: как снизить влияние излучения
-
Используйте гарнитуру или громкую связь. Это уменьшает воздействие на голову.
-
Не носите телефон в кармане. Особенно вблизи сердца и органов малого таза.
-
Не держите смартфон под подушкой ночью. Лучше оставлять его на расстоянии не менее метра.
-
Отключайте Wi-Fi и Bluetooth, если они не нужны. Постоянное соединение повышает уровень излучения.
-
Выбирайте устройства с низким уровнем SAR. Этот показатель отражает интенсивность электромагнитного воздействия.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: длительные разговоры по телефону без гарнитуры.
Последствие: перегрев тканей головы, нарушение сна.
Альтернатива: использовать проводные наушники или громкую связь.
-
Ошибка: ношение телефона в кармане брюк.
Последствие: локальное нагревание и влияние на репродуктивную систему.
Альтернатива: хранить устройство в сумке или на столе.
-
Ошибка: зарядка телефона у кровати.
Последствие: постоянное воздействие слабых радиочастот.
Альтернатива: заряжать устройство в другой комнате.
А что если полностью отказаться от смартфона?
Полный отказ в современном мире практически невозможен, но можно внедрить "цифровую гигиену" - ограничивать время у экрана, устраивать дни без гаджетов, использовать режим "в самолёте" ночью. Такие привычки снижают не только воздействие TMF, но и уровень стресса.
Позиция ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения классифицировала радиочастотное излучение как "возможно канцерогенное для человека". Хотя окончательные выводы требуют дополнительных данных, ВОЗ призывает соблюдать меры предосторожности, особенно при длительном контакте с устройствами.
Мифы и правда
-
Миф: излучение смартфона безопасно, ведь оно слабее микроволновки.
Правда: даже низкоинтенсивные поля при длительном воздействии влияют на нервную систему.
-
Миф: 5G опаснее всех предыдущих стандартов.
Правда: научных доказательств пока нет, но исследования продолжаются.
-
Миф: если телефон не используется, он не излучает.
Правда: устройство постоянно поддерживает связь с сетью.
Исторический контекст
Опасения по поводу радиоволн появились ещё в начале XX века, когда активно развивалась радиосвязь. После Второй мировой войны, с ростом числа антенн и бытовых приборов, учёные начали изучать влияние электромагнитных полей на организм. В 1970-х появились первые данные о связи между излучением и головными болями, а в 1990-х — исследования, связывающие мобильные телефоны с онкологическими рисками. С развитием 5G и беспроводных технологий интерес к этой теме вновь усилился.
