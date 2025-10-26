Гаджеты в доме, тревога в голове: что электромагнитное излучение делает с нервной системой

Современные технологии давно стали неотъемлемой частью жизни: смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники и Wi-Fi окружают нас буквально повсюду. Но с ростом удобства увеличиваются и тревоги о последствиях их воздействия на здоровье. Врач Екатерина Дмитренко в интервью для RuNews24. ru рассказала, что электромагнитное излучение мобильных устройств может представлять реальную угрозу для психоневрологического состояния человека.

"Электромагнитное излучение от мобильных устройств представляет серьёзную угрозу для психоневрологического здоровья человека", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.

Что такое TMF и почему оно опасно

Под термином TMF (technogenic magnetic fields) понимаются частоты, создаваемые человеком — в частности, радиоволны, исходящие от телефонов, роутеров и других гаджетов. По словам специалиста, именно эти поля оказывают комплексное влияние на организм, особенно на нервную систему.

Дмитренко ссылается на данные более 20 000 рецензируемых исследований, показывающих, что длительное воздействие искусственных частот связано с ростом числа психоневрологических и онкологических заболеваний.

Как электромагнитное излучение влияет на мозг

Постоянное использование мобильных устройств, особенно вблизи головы, может вызывать биохимические изменения в тканях мозга. Увеличивается выработка свободных радикалов, нарушается работа клеточных мембран, а в критически важных структурах — лобной коре и гиппокампе - возможны повреждения ДНК.

"Такие нарушения могут приводить к серьёзным последствиям: от головных болей до деменции и болезни Альцгеймера", — отметила врач Екатерина Дмитренко.

Кроме того, по наблюдениям врача, при постоянном воздействии TMF растёт количество случаев депрессии, тревожных расстройств и снижения когнитивных функций. Особенно чувствительными к излучению оказываются дети и подростки, чей мозг ещё находится в стадии формирования.

Сравнение: естественные и искусственные поля