Смартфон стал шпионом под прикрытием: кто и зачем подслушивает разговоры

Современные технологии сделали невозможным для обычного пользователя понять, что его телефон прослушивается.

Прослушка без следов

По словам специалиста, современные методы контроля связи не требуют вмешательства в само устройство. Перехват разговоров и данных осуществляется на уровне операторов и базовых станций. Вмешательство в телефон или его систему теперь не является обязательным условием для слежки.

"Современная прослушка незаметна для пользователя, поскольку реализуется на уровне операторской инфраструктуры — через базовые станции или сетевое оборудование. Это означает, что попытки обнаружить ее по помехам связи или посторонним звукам не имеют смысла", — пояснил Артимович.

Эксперт добавил, что сегодня никакие внешние признаки не помогут выявить факт прослушивания. Ни шумы в динамике, ни перебои связи не служат достоверными индикаторами. Технологии перехвата данных стали частью сетевых решений операторов, и пользователь не имеет к ним доступа.

Иллюзия безопасности мессенджеров

По словам Артимовича, популярные мессенджеры также не обеспечивают полной конфиденциальности. Несмотря на заявления разработчиков, многие сервисы могут дешифровать звонки и переписки при необходимости.

"При использовании мессенджеров вопрос взлома пользовательского устройства не стоит — сами сервисы обладают технической возможностью для расшифровки и передачи переписок и звонков. Следовательно, нельзя считать эти каналы связи абсолютно защищёнными", — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что даже платформы, позиционирующие себя как защищённые, могут предоставлять доступ к данным по запросу спецслужб. Поэтому пользователи, полагающиеся на встроенные средства шифрования, часто переоценивают уровень своей защиты. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова эксперта по информационной безопасности Дмитрия Артимовича.

Как сохранить конфиденциальность

Специалист советует не обсуждать важные темы по телефону и в мессенджерах, если есть риск утечки информации. Для защиты деловой или личной переписки следует использовать специализированные программы шифрования, которые обеспечивают контроль над каналами связи.

Однако такие решения требуют определённой технической подготовки и чаще применяются профессионалами. По словам Артимовича, закон разрешает прослушку только по решению суда, но на практике порядок нередко нарушается.

Таким образом, в цифровой среде без абсолютной приватности пользователю остаётся лишь осторожность — осознанный выбор каналов связи и внимательное отношение к тому, что именно он говорит.