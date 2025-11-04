С 1 ноября смартфоны, сигнализации на авто и даже чайники попадут в общий реестр: подробности

С 1 ноября вступили в силу поправки, которые ограничивают число SIM-карт, зарегистрированных на одного гражданина. Теперь физическому лицу разрешено иметь не более 20 действующих SIM-карт, вне зависимости от их назначения — для телефона, планшета, сигнализации, автомобиля или "умного дома".

Если лимит превышен, оператор обязан отказать в активации новых номеров. При этом учёт ведётся не только по обычным картам, но и по модулям связи, встроенным в устройства - например, в охранные системы, навигаторы или бытовую технику с выходом в интернет.

Эти данные теперь заносятся в единый реестр операторов связи, где фиксируется каждая активная SIM-карта. Таким образом, государство получает полный обзор использования мобильных номеров частными лицами и компаниями.

Почему решили ограничить число SIM-карт

Законодатели объясняют инициативу желанием повысить прозрачность рынка мобильной связи и снизить уровень телефонного мошенничества. По статистике, многие звонки, совершаемые мошенниками, идут с временных номеров, оформленных на подставных лиц.

Ограничение также направлено на борьбу с нелегальными схемами, связанными с рассылками и роботизированными обзвонами. Теперь регистрация большого числа карт на одного человека станет невозможной без привлечения внимания операторов и проверяющих органов.

Как подготовиться: пошаговая инструкция

Проверьте свои активные SIM-карты.

Обратитесь к операторам, у которых вы оформляли номера, и запросите список зарегистрированных на вас карт. Закройте неиспользуемые номера.

Если есть старые устройства с SIM-картами — например, старый планшет или сигнализация на даче, — лучше расторгнуть договор заранее. Переоформите корпоративные карты.

Если SIM используется в рабочих целях (например, для логистики или IoT-устройств), стоит оформить их на компанию. Следите за сообщениями от оператора.

Перед достижением лимита система уведомит вас о невозможности подключения новых услуг. Сохраняйте документы.

При замене устройства с модулем связи полезно хранить договор на SIM-карту, чтобы подтвердить её принадлежность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать уведомления оператора о превышении лимита.

Последствие: Новый номер не активируется, а старые могут быть временно заблокированы.

Альтернатива: Своевременно проверять список номеров и аннулировать неиспользуемые.

Ошибка: Использовать "серые" SIM-карты, купленные без паспорта.

Последствие: Риск блокировки и административного штрафа.

Альтернатива: Приобретать SIM только у официальных операторов с регистрацией данных.

Ошибка: Не учитывать карты, встроенные в технику.

Последствие: Превышение лимита без ведома владельца.

Альтернатива: Уточнить у производителя устройства, зарегистрирован ли модуль как отдельная SIM.

Таблица сравнения: как было и как стало

Параметр До 1 ноября После 1 ноября Максимум SIM-карт на человека Неограниченно 20 Встроенные модули связи Не учитывались Учитываются Проверка оператором По запросу Автоматически Ответственность за превышение Отсутствовала Отказ в услугах Реестр SIM-карт Не велся централизованно Единый реестр

А что если нужно больше 20 SIM-карт?

Такое ограничение действует только для физических лиц. Компании, зарегистрированные как юридические лица или ИП, могут иметь неограниченное количество номеров, если это обосновано деятельностью. Например, службы доставки, операторы такси и крупные IT-компании с IoT-оборудованием получают доступ к отдельным квотам.

Если же частному лицу действительно необходимо больше 20 номеров (например, для аренды автомобилей или установки "умных" счётчиков), стоит рассмотреть регистрацию индивидуального предпринимателя.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Снижение числа мошеннических звонков Возможные сложности у активных пользователей IoT Контроль оборота SIM-карт Необходимость проверки старых номеров Упрощение идентификации абонентов Ограничения для фрилансеров и тестировщиков техники Повышение прозрачности рынка Дополнительная нагрузка на операторов

FAQ

Как узнать, сколько SIM-карт оформлено на меня?

Можно обратиться в офис оператора или воспользоваться личным кабинетом — большинство компаний уже внедрили онлайн-сервисы для проверки.

Что будет, если у меня 21 SIM-карта?

Оператор не сможет активировать новую карту, пока не будет аннулирован один из существующих номеров.

Касается ли это SIM-карт в автомобилях и сигнализациях?

Да, встроенные модули связи учитываются наравне с обычными SIM.

Можно ли оформить дополнительные SIM на родственников?

Да, закон это не запрещает. Главное — регистрация должна быть законной и подтверждённой паспортными данными.

Мифы и правда

Миф: Лимит в 20 карт распространяется и на корпоративных клиентов.

Правда: Нет, юридические лица могут оформлять больше карт, но обязаны вести внутренний учёт.

Миф: Если SIM встроена в гаджет, она не считается.

Правда: Такие карты также регистрируются и входят в лимит.

Миф: Старые карты, оформленные до ноября, не нужно учитывать.

Правда: Они автоматически включаются в подсчёт.

3 интересных факта

Средний россиянин использует 3-4 SIM-карты, включая карты в гаджетах и автомобилях. Более 10% активных SIM в России — это модули, встроенные в устройства "умного дома". В ряде регионов операторы уже тестируют систему уведомлений о приближении к лимиту в автоматическом режиме.

Исторический контекст

Идея ограничения числа SIM-карт обсуждалась ещё с середины 2010-х годов. В некоторых странах, например в Индии и Китае, подобные меры были введены значительно раньше и показали эффективность: количество случаев телефонного мошенничества там снизилось на десятки процентов.

Российские операторы поддержали инициативу, отмечая, что контроль за регистрацией поможет повысить доверие пользователей и снизить нагрузку на системы проверки личности при подключении новых услуг.