С 1 ноября смартфоны, сигнализации на авто и даже чайники попадут в общий реестр: подробности
С 1 ноября вступили в силу поправки, которые ограничивают число SIM-карт, зарегистрированных на одного гражданина. Теперь физическому лицу разрешено иметь не более 20 действующих SIM-карт, вне зависимости от их назначения — для телефона, планшета, сигнализации, автомобиля или "умного дома".
Если лимит превышен, оператор обязан отказать в активации новых номеров. При этом учёт ведётся не только по обычным картам, но и по модулям связи, встроенным в устройства - например, в охранные системы, навигаторы или бытовую технику с выходом в интернет.
Эти данные теперь заносятся в единый реестр операторов связи, где фиксируется каждая активная SIM-карта. Таким образом, государство получает полный обзор использования мобильных номеров частными лицами и компаниями.
Почему решили ограничить число SIM-карт
Законодатели объясняют инициативу желанием повысить прозрачность рынка мобильной связи и снизить уровень телефонного мошенничества. По статистике, многие звонки, совершаемые мошенниками, идут с временных номеров, оформленных на подставных лиц.
Ограничение также направлено на борьбу с нелегальными схемами, связанными с рассылками и роботизированными обзвонами. Теперь регистрация большого числа карт на одного человека станет невозможной без привлечения внимания операторов и проверяющих органов.
Как подготовиться: пошаговая инструкция
-
Проверьте свои активные SIM-карты.
Обратитесь к операторам, у которых вы оформляли номера, и запросите список зарегистрированных на вас карт.
-
Закройте неиспользуемые номера.
Если есть старые устройства с SIM-картами — например, старый планшет или сигнализация на даче, — лучше расторгнуть договор заранее.
-
Переоформите корпоративные карты.
Если SIM используется в рабочих целях (например, для логистики или IoT-устройств), стоит оформить их на компанию.
-
Следите за сообщениями от оператора.
Перед достижением лимита система уведомит вас о невозможности подключения новых услуг.
-
Сохраняйте документы.
При замене устройства с модулем связи полезно хранить договор на SIM-карту, чтобы подтвердить её принадлежность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать уведомления оператора о превышении лимита.
Последствие: Новый номер не активируется, а старые могут быть временно заблокированы.
Альтернатива: Своевременно проверять список номеров и аннулировать неиспользуемые.
-
Ошибка: Использовать "серые" SIM-карты, купленные без паспорта.
Последствие: Риск блокировки и административного штрафа.
Альтернатива: Приобретать SIM только у официальных операторов с регистрацией данных.
-
Ошибка: Не учитывать карты, встроенные в технику.
Последствие: Превышение лимита без ведома владельца.
Альтернатива: Уточнить у производителя устройства, зарегистрирован ли модуль как отдельная SIM.
Таблица сравнения: как было и как стало
|Параметр
|До 1 ноября
|После 1 ноября
|Максимум SIM-карт на человека
|Неограниченно
|20
|Встроенные модули связи
|Не учитывались
|Учитываются
|Проверка оператором
|По запросу
|Автоматически
|Ответственность за превышение
|Отсутствовала
|Отказ в услугах
|Реестр SIM-карт
|Не велся централизованно
|Единый реестр
А что если нужно больше 20 SIM-карт?
Такое ограничение действует только для физических лиц. Компании, зарегистрированные как юридические лица или ИП, могут иметь неограниченное количество номеров, если это обосновано деятельностью. Например, службы доставки, операторы такси и крупные IT-компании с IoT-оборудованием получают доступ к отдельным квотам.
Если же частному лицу действительно необходимо больше 20 номеров (например, для аренды автомобилей или установки "умных" счётчиков), стоит рассмотреть регистрацию индивидуального предпринимателя.
Плюсы и минусы нововведения
|Плюсы
|Минусы
|Снижение числа мошеннических звонков
|Возможные сложности у активных пользователей IoT
|Контроль оборота SIM-карт
|Необходимость проверки старых номеров
|Упрощение идентификации абонентов
|Ограничения для фрилансеров и тестировщиков техники
|Повышение прозрачности рынка
|Дополнительная нагрузка на операторов
FAQ
Как узнать, сколько SIM-карт оформлено на меня?
Можно обратиться в офис оператора или воспользоваться личным кабинетом — большинство компаний уже внедрили онлайн-сервисы для проверки.
Что будет, если у меня 21 SIM-карта?
Оператор не сможет активировать новую карту, пока не будет аннулирован один из существующих номеров.
Касается ли это SIM-карт в автомобилях и сигнализациях?
Да, встроенные модули связи учитываются наравне с обычными SIM.
Можно ли оформить дополнительные SIM на родственников?
Да, закон это не запрещает. Главное — регистрация должна быть законной и подтверждённой паспортными данными.
Мифы и правда
Миф: Лимит в 20 карт распространяется и на корпоративных клиентов.
Правда: Нет, юридические лица могут оформлять больше карт, но обязаны вести внутренний учёт.
Миф: Если SIM встроена в гаджет, она не считается.
Правда: Такие карты также регистрируются и входят в лимит.
Миф: Старые карты, оформленные до ноября, не нужно учитывать.
Правда: Они автоматически включаются в подсчёт.
3 интересных факта
-
Средний россиянин использует 3-4 SIM-карты, включая карты в гаджетах и автомобилях.
-
Более 10% активных SIM в России — это модули, встроенные в устройства "умного дома".
-
В ряде регионов операторы уже тестируют систему уведомлений о приближении к лимиту в автоматическом режиме.
Исторический контекст
Идея ограничения числа SIM-карт обсуждалась ещё с середины 2010-х годов. В некоторых странах, например в Индии и Китае, подобные меры были введены значительно раньше и показали эффективность: количество случаев телефонного мошенничества там снизилось на десятки процентов.
Российские операторы поддержали инициативу, отмечая, что контроль за регистрацией поможет повысить доверие пользователей и снизить нагрузку на системы проверки личности при подключении новых услуг.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru