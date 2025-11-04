Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:26

С 1 ноября смартфоны, сигнализации на авто и даже чайники попадут в общий реестр: подробности

Минцифры: новые правила ограничили число SIM-карт на одного человека

С 1 ноября вступили в силу поправки, которые ограничивают число SIM-карт, зарегистрированных на одного гражданина. Теперь физическому лицу разрешено иметь не более 20 действующих SIM-карт, вне зависимости от их назначения — для телефона, планшета, сигнализации, автомобиля или "умного дома".

Если лимит превышен, оператор обязан отказать в активации новых номеров. При этом учёт ведётся не только по обычным картам, но и по модулям связи, встроенным в устройства - например, в охранные системы, навигаторы или бытовую технику с выходом в интернет.

Эти данные теперь заносятся в единый реестр операторов связи, где фиксируется каждая активная SIM-карта. Таким образом, государство получает полный обзор использования мобильных номеров частными лицами и компаниями.

Почему решили ограничить число SIM-карт

Законодатели объясняют инициативу желанием повысить прозрачность рынка мобильной связи и снизить уровень телефонного мошенничества. По статистике, многие звонки, совершаемые мошенниками, идут с временных номеров, оформленных на подставных лиц.

Ограничение также направлено на борьбу с нелегальными схемами, связанными с рассылками и роботизированными обзвонами. Теперь регистрация большого числа карт на одного человека станет невозможной без привлечения внимания операторов и проверяющих органов.

Как подготовиться: пошаговая инструкция

  1. Проверьте свои активные SIM-карты.
    Обратитесь к операторам, у которых вы оформляли номера, и запросите список зарегистрированных на вас карт.

  2. Закройте неиспользуемые номера.
    Если есть старые устройства с SIM-картами — например, старый планшет или сигнализация на даче, — лучше расторгнуть договор заранее.

  3. Переоформите корпоративные карты.
    Если SIM используется в рабочих целях (например, для логистики или IoT-устройств), стоит оформить их на компанию.

  4. Следите за сообщениями от оператора.
    Перед достижением лимита система уведомит вас о невозможности подключения новых услуг.

  5. Сохраняйте документы.
    При замене устройства с модулем связи полезно хранить договор на SIM-карту, чтобы подтвердить её принадлежность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать уведомления оператора о превышении лимита.
    Последствие: Новый номер не активируется, а старые могут быть временно заблокированы.
    Альтернатива: Своевременно проверять список номеров и аннулировать неиспользуемые.

  • Ошибка: Использовать "серые" SIM-карты, купленные без паспорта.
    Последствие: Риск блокировки и административного штрафа.
    Альтернатива: Приобретать SIM только у официальных операторов с регистрацией данных.

  • Ошибка: Не учитывать карты, встроенные в технику.
    Последствие: Превышение лимита без ведома владельца.
    Альтернатива: Уточнить у производителя устройства, зарегистрирован ли модуль как отдельная SIM.

Таблица сравнения: как было и как стало

Параметр До 1 ноября После 1 ноября
Максимум SIM-карт на человека Неограниченно 20
Встроенные модули связи Не учитывались Учитываются
Проверка оператором По запросу Автоматически
Ответственность за превышение Отсутствовала Отказ в услугах
Реестр SIM-карт Не велся централизованно Единый реестр

А что если нужно больше 20 SIM-карт?

Такое ограничение действует только для физических лиц. Компании, зарегистрированные как юридические лица или ИП, могут иметь неограниченное количество номеров, если это обосновано деятельностью. Например, службы доставки, операторы такси и крупные IT-компании с IoT-оборудованием получают доступ к отдельным квотам.

Если же частному лицу действительно необходимо больше 20 номеров (например, для аренды автомобилей или установки "умных" счётчиков), стоит рассмотреть регистрацию индивидуального предпринимателя.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Снижение числа мошеннических звонков Возможные сложности у активных пользователей IoT
Контроль оборота SIM-карт Необходимость проверки старых номеров
Упрощение идентификации абонентов Ограничения для фрилансеров и тестировщиков техники
Повышение прозрачности рынка Дополнительная нагрузка на операторов

FAQ

Как узнать, сколько SIM-карт оформлено на меня?
Можно обратиться в офис оператора или воспользоваться личным кабинетом — большинство компаний уже внедрили онлайн-сервисы для проверки.

Что будет, если у меня 21 SIM-карта?
Оператор не сможет активировать новую карту, пока не будет аннулирован один из существующих номеров.

Касается ли это SIM-карт в автомобилях и сигнализациях?
Да, встроенные модули связи учитываются наравне с обычными SIM.

Можно ли оформить дополнительные SIM на родственников?
Да, закон это не запрещает. Главное — регистрация должна быть законной и подтверждённой паспортными данными.

Мифы и правда

Миф: Лимит в 20 карт распространяется и на корпоративных клиентов.
Правда: Нет, юридические лица могут оформлять больше карт, но обязаны вести внутренний учёт.

Миф: Если SIM встроена в гаджет, она не считается.
Правда: Такие карты также регистрируются и входят в лимит.

Миф: Старые карты, оформленные до ноября, не нужно учитывать.
Правда: Они автоматически включаются в подсчёт.

3 интересных факта

  1. Средний россиянин использует 3-4 SIM-карты, включая карты в гаджетах и автомобилях.

  2. Более 10% активных SIM в России — это модули, встроенные в устройства "умного дома".

  3. В ряде регионов операторы уже тестируют систему уведомлений о приближении к лимиту в автоматическом режиме.

Исторический контекст

Идея ограничения числа SIM-карт обсуждалась ещё с середины 2010-х годов. В некоторых странах, например в Индии и Китае, подобные меры были введены значительно раньше и показали эффективность: количество случаев телефонного мошенничества там снизилось на десятки процентов.

Российские операторы поддержали инициативу, отмечая, что контроль за регистрацией поможет повысить доверие пользователей и снизить нагрузку на системы проверки личности при подключении новых услуг.

