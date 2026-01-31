Телефон даже не включали, но штраф уже выписан: суд сделал опасным сам факт смартфона в руке

Обычная дорожная ситуация неожиданно дошла до областного суда и вызвала споры среди юристов. Водителя оштрафовали не за разговор, а за сам факт телефона в руке во время движения. Суд счёл это достаточным основанием для наказания, хотя защита настаивала на обратном. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Как обычная поездка закончилась штрафом

История началась осенью прошлого года, когда водитель по имени Дмитрий управлял автомобилем в Свердловской области. В какой-то момент он держал в руке смартфон, и этот эпизод зафиксировала камера. Подобные ситуации всё чаще становятся предметом разбирательств, поскольку даже кратковременное отвлечение внимания за рулём может привести к опасным последствиям в условиях плотного трафика и рутинных городских поездок, где риск ошибки возрастает из-за невнимательности.

На основании видеозаписи автомобилисту выписали штраф в размере 1,5 тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения. Дмитрий не согласился с наказанием и обратился в районный суд, утверждая, что в момент фиксации не разговаривал по телефону и не выполнял действий, мешающих управлению автомобилем.

Позиция суда: важен не разговор, а сам факт

Суд первой инстанции доводы водителя не принял и оставил постановление в силе. После этого жалоба была направлена в Свердловский областной суд. Рассматривая материалы дела, суд указал, что функциональные возможности современных смартфонов не ограничиваются звонками и могут использоваться для множества задач, потенциально снижающих концентрацию внимания.

Суд пришёл к выводу, что само удержание телефона в руке во время движения уже создаёт риск и образует состав административного правонарушения по статье 12.36.1 КоАП РФ. Такой подход укладывается в общую тенденцию усиления контроля за поведением водителей и расширения зон автоматической фиксации нарушений, включая работу дорожных камер.

Почему юристы считают такой подход спорным

Решение областного суда вызвало критику со стороны адвокатов, которые считают действующую норму устаревшей. По их мнению, закон был сформулирован в эпоху кнопочных телефонов и не учитывает современные технологии, встроенные в большинство мобильных устройств.

"Вообще все подобные штрафы за телефон в руках можно считать незаконными априори. Норма, прописанная в законе, говорит, что запрещено пользоваться устройством, не оборудованным системой хендс-фри. Да, 25 лет назад телефоны были другие. Но сейчас все они снабжены такой функцией. Так за что тогда штрафуют водителей?", — пояснил адвокат Сергей Радько.

Он обращает внимание на то, что сам факт наличия телефона в руке не доказывает опасного поведения. Водитель мог записывать голосовое сообщение или использовать навигацию без отрыва взгляда от дороги. При этом мультимедийные системы автомобилей с крупными экранами нередко отвлекают сильнее, чем смартфон, что напрямую связано с темой невнимательности водителя.

Устаревшие нормы и новые реалии

Юристы отмечают, что формальный подход к оценке нарушений не всегда отражает реальную степень угрозы на дороге. Закон, по их мнению, нуждается в уточнении, чтобы различать действительно опасные действия и формальное несоответствие требованиям.

Пока изменения не внесены, подобные судебные решения формируют практику, при которой водителям приходится учитывать не только фактическое поведение за рулём, но и саму визуальную фиксацию действий, даже если они не сопровождались разговором или активным использованием телефона.