Смартфон становится бесполезным: города, где мобильный интернет превращает отпуск в квест

Современные путешествия всё сильнее зависят от качества мобильного интернета, который давно перестал быть роскошью. От стабильности связи зависит навигация в незнакомом городе, оплата услуг и доступ к экстренной информации. Новый международный рейтинг показал, что разница в цифровом комфорте между городами может быть колоссальной. Об этом сообщает Турпром.

Почему мобильный интернет стал ключевым фактором в поездках

Смартфон сегодня заменяет туристу сразу несколько привычных вещей — путеводитель, проездные документы и даже банковскую карту. Онлайн-карты помогают ориентироваться на месте, приложения такси экономят время, а мессенджеры позволяют быстро связаться с близкими. Для тех, кто совмещает поездки с работой, стабильный интернет становится не менее важным, чем жильё или транспорт, особенно на фоне того, как меняются привычки российских туристов и подход к планированию поездок.

Скорость мобильного интернета формируется под влиянием инфраструктурных инвестиций, уровня конкуренции между операторами и технологической политики государства. Именно эти параметры легли в основу отчёта Holafly, который изучил Турпром, составив список городов с самыми высокими и самыми низкими показателями в 2026 году.

Где туристов ждёт самый быстрый интернет

Исследование показало, что лидирующие позиции по скорости мобильного интернета заняли города Ближнего Востока и Северной Европы. Здесь активно развиваются сети нового поколения, а связь остаётся стабильной даже в высокий туристический сезон.

В десятку городов с самыми высокими показателями вошли Доха, Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд, Копенгаген, Порту, Осло, Лиссабон, Шанхай и Пекин. Скорость в отдельных мегаполисах превышает 300 Мбит/с, что позволяет без задержек пользоваться навигацией, видеосвязью и финансовыми сервисами. В крупных азиатских городах такая связь особенно важна с учётом масштабов городской среды и развитой транспортной системы, включая метро Шанхая, которое ежедневно используют миллионы пассажиров.

Как отмечает Турпром, в Дохе туристы практически не сталкиваются с задержками при загрузке карт и сервисов. Дубай и Абу-Даби подтверждают статус технологических центров региона, предлагая стабильный интернет в туристических и деловых районах.

Где интернет может стать серьёзной проблемой

Противоположная ситуация наблюдается в ряде городов Латинской Америки, Африки и отдельных стран Восточной Европы. Здесь мобильный интернет остаётся медленным и нестабильным, что заметно усложняет использование привычных сервисов.

В список городов с самыми низкими показателями вошли Гавана, Ла-Пас, Каракас, Асунсьон, Панама-Сити, Лима, Александрия, Кито, Лахор и Минск. В отдельных случаях скорость не превышает 5-10 Мбит/с, из-за чего онлайн-навигация, банковские приложения и видеосвязь работают с перебоями.

Турпром подчёркивает, что в таких городах туристам часто приходится заранее продумывать маршруты и сохранять данные офлайн, поскольку доступ к сети может быть нестабильным даже в центре города.

Как туристам оставаться на связи при низкой скорости

Даже в условиях медленного интернета путешественники могут снизить неудобства, если подготовиться заранее. Рекомендуется загрузить офлайн-карты, билеты и подтверждения бронирований ещё до поездки. Многие приложения продолжают работать автономно, если данные сохранены на устройстве.

Также стоит ограничить фоновое потребление трафика и отключить автоматические обновления. Дополнительным решением становится использование eSIM, которая подключается к наиболее стабильной доступной сети и часто показывает лучшие результаты, чем стандартный роуминг.

В итоге мобильный интернет всё чаще становится важным критерием туристического комфорта. Понимание цифровых особенностей направления помогает избежать неприятных сюрпризов и сделать поездку более предсказуемой и безопасной.