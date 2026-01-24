Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина с телефоном в руках
Мужчина с телефоном в руках
© Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:11

Смартфон становится бесполезным: города, где мобильный интернет превращает отпуск в квест

Опубликован рейтинг городов мира по скорости мобильного интернета — туроператоры

Современные путешествия всё сильнее зависят от качества мобильного интернета, который давно перестал быть роскошью. От стабильности связи зависит навигация в незнакомом городе, оплата услуг и доступ к экстренной информации. Новый международный рейтинг показал, что разница в цифровом комфорте между городами может быть колоссальной. Об этом сообщает Турпром.

Почему мобильный интернет стал ключевым фактором в поездках

Смартфон сегодня заменяет туристу сразу несколько привычных вещей — путеводитель, проездные документы и даже банковскую карту. Онлайн-карты помогают ориентироваться на месте, приложения такси экономят время, а мессенджеры позволяют быстро связаться с близкими. Для тех, кто совмещает поездки с работой, стабильный интернет становится не менее важным, чем жильё или транспорт, особенно на фоне того, как меняются привычки российских туристов и подход к планированию поездок.

Скорость мобильного интернета формируется под влиянием инфраструктурных инвестиций, уровня конкуренции между операторами и технологической политики государства. Именно эти параметры легли в основу отчёта Holafly, который изучил Турпром, составив список городов с самыми высокими и самыми низкими показателями в 2026 году.

Где туристов ждёт самый быстрый интернет

Исследование показало, что лидирующие позиции по скорости мобильного интернета заняли города Ближнего Востока и Северной Европы. Здесь активно развиваются сети нового поколения, а связь остаётся стабильной даже в высокий туристический сезон.

В десятку городов с самыми высокими показателями вошли Доха, Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд, Копенгаген, Порту, Осло, Лиссабон, Шанхай и Пекин. Скорость в отдельных мегаполисах превышает 300 Мбит/с, что позволяет без задержек пользоваться навигацией, видеосвязью и финансовыми сервисами. В крупных азиатских городах такая связь особенно важна с учётом масштабов городской среды и развитой транспортной системы, включая метро Шанхая, которое ежедневно используют миллионы пассажиров.

Как отмечает Турпром, в Дохе туристы практически не сталкиваются с задержками при загрузке карт и сервисов. Дубай и Абу-Даби подтверждают статус технологических центров региона, предлагая стабильный интернет в туристических и деловых районах.

Где интернет может стать серьёзной проблемой

Противоположная ситуация наблюдается в ряде городов Латинской Америки, Африки и отдельных стран Восточной Европы. Здесь мобильный интернет остаётся медленным и нестабильным, что заметно усложняет использование привычных сервисов.

В список городов с самыми низкими показателями вошли Гавана, Ла-Пас, Каракас, Асунсьон, Панама-Сити, Лима, Александрия, Кито, Лахор и Минск. В отдельных случаях скорость не превышает 5-10 Мбит/с, из-за чего онлайн-навигация, банковские приложения и видеосвязь работают с перебоями.

Турпром подчёркивает, что в таких городах туристам часто приходится заранее продумывать маршруты и сохранять данные офлайн, поскольку доступ к сети может быть нестабильным даже в центре города.

Как туристам оставаться на связи при низкой скорости

Даже в условиях медленного интернета путешественники могут снизить неудобства, если подготовиться заранее. Рекомендуется загрузить офлайн-карты, билеты и подтверждения бронирований ещё до поездки. Многие приложения продолжают работать автономно, если данные сохранены на устройстве.

Также стоит ограничить фоновое потребление трафика и отключить автоматические обновления. Дополнительным решением становится использование eSIM, которая подключается к наиболее стабильной доступной сети и часто показывает лучшие результаты, чем стандартный роуминг.

В итоге мобильный интернет всё чаще становится важным критерием туристического комфорта. Понимание цифровых особенностей направления помогает избежать неприятных сюрпризов и сделать поездку более предсказуемой и безопасной.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Восточное побережье Шри-Ланки раскрывается с мая по сентябрь — Lonely Planet вчера в 23:41
Чуть не выбрал “лучший пляж” Шри-Ланки — потом понял главный секрет: решает месяц и побережье

Раскрываем секрет отдыха на пляжах Шри-Ланки: как сезон и муссон диктуют выбор побережья, где серфинг и китовые маршруты доступны именно в нужный месяц.

Читать полностью » Отпуск с детьми на весенних каникулах обойдется в 120 тысяч — турэксперты вчера в 19:38
Собирались на пару дней, а вышла серьёзная статья расходов: весенний отпуск удивляет ценами

Весенние каникулы — время семейных поездок и пересмотра бюджета. Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых с детьми и какие направления выбирают россияне.

Читать полностью » Акьяка в Турции сохраняет тихий формат курорта без гигантских отелей — The Guardian вчера в 18:39
Акьяка спряталась у залива Гёкова — и спаслась от гигантских отелей: здесь отдых другой

Акьяка — медленный город на побережье Турции: архитектура Наила Чакирхана держит берег от глянца, здесь кайтерство на заливе и неспешные прогулки у реки Азмак — подлинные путешествия.

Читать полностью » Сумо стало одним из самых посещаемых развлечений туристов в Японии — турэксперты вчера в 17:15
Очередь длиной в год: закрытый японский ритуал оказался главным трофеем для туристов

Сумо стало неожиданным туристическим хитом Японии: билеты раскупают за год, а интерес россиян растет вместе с желанием увидеть страну глубже.

Читать полностью » Высокий сезон на Майорке и Ибице стал почти круглогодичным — Бауэр вчера в 14:51
Популярные курорты в 2026 году превращают отпуск в стресс: овертуризм ломает впечатления об этих местах

Обзор овертуризма: как массовый туризм давит на экосистемы и сообщества популярных направлений и какие этические шаги помогут путешественникам выбирать ответственно.

Читать полностью » В Европе сохраняется спрос на туры в Россию — туроператоры вчера в 13:36
Россия исчезла с витрин, но не из желаний: в Европе копится отложенный туристический бум

Европейские туроператоры сохраняют интерес к России и ждут отмены санкций. Выставка в Мадриде показала: спрос есть, но рынок сдерживают ограничения и рост цен.

Читать полностью » Бизнес-отели в Японии изначально рассчитаны на проживание одного — Lonely Planet 22.01.2026 в 18:34
Соло-поездка в Японию дала больше свободы — но есть нюанс, который экономит нервы и деньги

Япония идеальна для соло‑поездок: путешествовать одному здесь проще и безопаснее. Советы по жилью, киссатен, транспорту, сезонам, бюджету и бытовым лайфхакам.

Читать полностью » Туристка из Тюмени отказалась от повторной поездки в Сочи зимой 22.01.2026 в 13:50
Сочи зимой оказался ловушкой для ожиданий: море красиво, а отдых быстро превращается в скуку

Зимний Сочи привлекает морем и горами, но не всем подходит как курорт. Туристка из Тюмени честно рассказала, что разочаровало её в поездке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Отказ от контакта с родителями снижает хроническое напряжение — психотерапевт Саманта Витали
Спорт и фитнес
Программы бега разделили по уровню физической подготовки — тренеры
Красота и здоровье
У депрессии и тревожности нашли общие гены — учёные
Авто и мото
Утеря прав создает риск их использования в мошеннических схемах — юрист Семеновский
Дом
Обновление покрытия ванны можно выполнить самостоятельно — The Spruce
Авто и мото
Продажи кроссоверов с пробегом в России выросли на 9,5% в 2025 году – автоэксперты
Туризм
В 2025 году турпоток в России перераспределился между регионами — аналитики туррынка
Красота и здоровье
Отказ от сахара на 14 дней снижает вздутие и нагрузку на печень — Сетхи врач
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet