Временно доступен: в Тюмени подали мобильный интернет, но ненадолго

Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом без перебоев, однако существует вероятность, что ограничения будут введены вновь. Временные меры были сняты после 14:00 29 октября, как сообщил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

Что известно об отключениях

Станислав Логинов рассказал, что ограничения были сняты федеральными органами безопасности, но в любой момент они могут быть восстановлены в целях обеспечения безопасности населения. Замгубернатор рекомендовал тюменцам быть готовыми к возможным повторным отключениям.

"Временные ограничения мобильного интернета сняты федеральными органами безопасности после 14:00 29 октября, но в любой момент их могут вернуть в целях безопасности населения", — Станислав Логинов.

Возвращение интернета в большинстве районов

Горожане заметили, что мобильный интернет снова стал стабильно работать в большинстве микрорайонов Тюмени, включая Тарманы, КПД, Мыс и Дом обороны. Проблемы с интернетом в этих районах исчезли, и жители вновь могут использовать свои мобильные устройства без сбоев.