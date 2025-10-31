Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
электронная подача заявления
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:33

Временно доступен: в Тюмени подали мобильный интернет, но ненадолго

Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но ограничения могут быть введены вновь

Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом без перебоев, однако существует вероятность, что ограничения будут введены вновь. Временные меры были сняты после 14:00 29 октября, как сообщил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

Что известно об отключениях

Станислав Логинов рассказал, что ограничения были сняты федеральными органами безопасности, но в любой момент они могут быть восстановлены в целях обеспечения безопасности населения. Замгубернатор рекомендовал тюменцам быть готовыми к возможным повторным отключениям.

"Временные ограничения мобильного интернета сняты федеральными органами безопасности после 14:00 29 октября, но в любой момент их могут вернуть в целях безопасности населения", — Станислав Логинов.

Возвращение интернета в большинстве районов

Горожане заметили, что мобильный интернет снова стал стабильно работать в большинстве микрорайонов Тюмени, включая Тарманы, КПД, Мыс и Дом обороны. Проблемы с интернетом в этих районах исчезли, и жители вновь могут использовать свои мобильные устройства без сбоев.

